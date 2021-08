La plataforma Salvem El Crit de Palafrugell (Baix Empordà) denuncia que el festival de Cap Roig ha ampliat els aparcaments sense tenir cap llicència per fer-ho. El portaveu de l'entitat, Josep Maria Piferrer, assegura també que els promotors de l'esdeveniment han talat arbres i enterrat la vegetació amb terra i part de la runa que quedava de la remodelació que s'ha fet a l'auditori. Un punt que l'ajuntament va comprovar i que va fer que s'obrís un expedient de protecció per tal d'esclarir el perquè d'aquests abocaments en una zona a tocar del bosc.

Des de l'organització reconeixen que es va deixar la runa, però expliquen que ha estat puntual i que ja ha estat retirada. També desmenteixen qualsevol tala d'arbres i cap ampliació.

Segons Salvem El Crit, el festival porta anys augmentant la superfície de l'aparcament, malgrat que això comporti talar arbres guanyar terreny al bosc. Ara ho han fet saber a l'Ajuntament de Mont-ras perquè hi posi fil a l'agulla i comprovi quines accions s'han dut a terme. En aquest sentit, el consistori reconeix que van rebre la denúncia de l'entitat i assenyala que van enviar els tècnics que han emès un informe. De de l'Ajuntament reconeixen que hi ha hagut "moviment de terres" i ja han demanat explicacions als organitzadors del festival.

"El que estan fent des de fa temps és il·legal, entre altres coses perquè es tracta d'una zona especialment protegida. Aquí no s'ha demanat cap permís de res", critica el portaveu de Salvem El Crit, Josep Maria Piferrer. El portaveu assegura que s'han talat arbres i que s'han enterrat i ara reclamen que es torni l'entorn al seu estat inicial. "Aquí hi havia pins i sureres i s'ho han carregat", lamenta.

Ho neguen

Per la seva banda, la Fundació La Caixa nega haver ampliat l'aparcament tal i com assegura l'entitat, tot i que reconeix que es va deixar de manera "puntual" runa en una zona de l'aparcament. Amb tot, fonts de la Fundació han deixat clar que aquests abocaments ja s'han retirat i remarquen que no s'ha dut a terme cap tala d'arbres tal i com assegura l'entitat El Crit.