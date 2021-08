La treballadora de 62 anys que es volia jubilar a la residència Palafrugell Gent Gran i el patronat de la fundació del centre aniran a judici, després de no arribar a cap acord. El comitè d’empresa de la residència va anunciar que només una advocada en representació de l’empresa gestora del geriàtric va anar a la trobada de conciliació al Departament de Treball per dir que no volien arribar a cap acord i emplaçava la dona a resoldre el cas als tribunals. Mentrestant, el sindicat COS entregarà al patronat de la fundació del centre 500 signatures de veïns en suport a la treballadora.

Al llarg de cinc diumenges, el comitè d’empresa ha convocat una taula informativa per denunciar el cas als veïns del municipi. A més, feien una recollida de signatures per mostrar el suport a la treballadora de 62 anys que l’empresa no li concedeix la jubilació parcial. Al llarg d’aquestes jornades han recollit 500 signatures que ara lliuraran al patronat de la fundació. L’objectiu de la campanya és aconseguir que l’empresa canviï d’opinió i accepti la jubilació de la treballadora, que acumula gairebé 38 anys de cotització a la Seguretat Social. Per això el sindicat creu que la dona està en ple dret de demanar una jubilació parcial del 50% amb un contracte de relleu.