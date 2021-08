Atenció per picades i petites ferides són les assistències sanitàries més realitzades aquest estiu pels socorristes de Platja d'Aro.

El servei de salvament i socorrisme, desenvolupat per Pro-Activa Serveis Aquàtics ha realitzat durant les primeres vuit setmanes del servei un global de 6.708 intervencions.

D’aquestes, 6.300 han estat preventives i 408 accions directes. La majoria s’han realitzat a la Platja Gran (60%), i en menor mesura a Sa Conca (21%) i Cala Rovira (19%).

El servei, iniciat el 7 de juny i que té continuïtat fins al 26 de setembre, està operatiu cada dia, de dilluns a diumenge amb 11, 14 o 23 socorristes segons el moment de l’estiu. Durant tot l’estiu hi ha instal·lats cinc punts de socors, set cadires de vigilància i també una torre; servei propi de quad i d’embarcació de rescat i cinc desfibril·lador -tres ens espais fixos i dos mòbils-. Alhora, a la Cala del Pi hi ha instal·lat un punt autònom de SOS.

De les 408 intervencions directes, s’han desenvolupat 344 assistències sanitàries: 281 per situacions lleus i aquí hi entren atencions sobretot picades i petites ferides, 22 de greus perquè la gent ha patit cremades, insolacions o lipotímies, 14 per altres actuacions; i han efectuat 14 rescats i 13 evacuacions a centres sanitaris.

També han realitzat 64 ajudes al bany d’usuaris amb necessitats especials, però cap recerca de persones perdudes, alhora que l'ajuntament informa que s'estan distribuint 2.000 braçalets per facilitar la localització i la identificació d’infants.

Bandera Verda alçada

Amb relació als indicatius de seguretat, situats en sis punts (quatre a la Platja Gran i un a Cala Rovira i l’altre a Sa Conca), han registrat majoritàriament Bandera Verda (95’%), i només puntualment ha calgut hissar de manera temporal Bandera Groga (4’7%) i excepcionalment Bandera Vermella (0’3%).

Els controls analítics sobre la qualitat de l’aigua de bany que desenvolupa l’Agència Catalana de l’Aigua en el marc del Programa de vigilància i informació de l’estat de les zones de bany, en el 100% dels casos la qualificació ha estat d’excel·lent als quatre punts de control.

Enguany es mantenen determinades mesures davant la COVID-19: dispensadors públics de gel hidroalcohòlic, sectors a les platges per indicar-ne l’aforament segons les distàncies de seguretat o cartelleres informatives amb el recordatori de les mesures preventives; però es recuperen les plataformes aquàtiques i el Miniclub i s’estrena un Babyclub.

En el programa Fem Platja! hi participa un equip de 48 persones, i compta amb un pressupost de 725.000 euros. Un conjunt d’accions mitjançant les quals s’ha assolit la renovació de diversos guardons de qualitat: Bandera Blava per a Sa Conca, la Platja Gran i Cala Rovira; tres espais que acrediten també han aconseguit el distintiu Q de Qualitat Turística i el Pla de Qualitat en Destí del Baix Empordà.