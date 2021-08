L’Ajuntament de Forallac vol crear una comunitat local d’energia al polígon del municipi, amb l’objectiu de reduir la factura de la llum a les empreses adherides, reduir les emissions de CO2 i fomentar l’ús de les energies renovables.

El projecte es basa en la instal·lació de plaques solars a les cobertes dels edificis municipals de Nexes, la deixalleria i la brigada municipal, per donar servei a tota la comunitat.

La iniciativa vol fomentar la transició energètica en l’àmbit local i promoure l’autoconsum energètic compartit, amb la participació activa de les empreses establertes al polígon. D’aquesta manera, les empreses que s’hi sumessin aconseguirien un gran estalvi pel que fa a la factura de la llum, alhora que millorarien el seu posicionament a través del màrqueting verd.

El regidor de Medi Ambient i Promoció Econòmica, Carles Frigola, ha informat a totes les companyies del polígon del projecte i dels beneficis col·lectius que comportarà, encara que també rebran una visita presencial per acabar-los d’explicar la iniciativa.

La comunitat local d’energia que es vol crear produiria energia per a l’autoconsum i l’excedent de producció es repartiria entre els seus membres. A més, a llarg termini, permetria optimitzar tant les produccions com els estalvis.

La participació de les empreses

Les companyies que decideixin formar-ne part comptaran amb el dret a tenir un percentatge de la producció d’energia de les plaques solars situades a teulades de propietat municipal, que se li restarà del seu consum mensual. També disposaran d’una aplicació que els permeti visualitzar el seu aprofitament i el de tota la comunitat. Frigola també assenyala que rebran consells per comprendre com adaptar i reduir els seus consums, millorar la contractació de l’energia i minvar-ne el cost, i informació sobre els diferents aspectes de l’àmbit energètic per prendre decisions informades i convertir-se en agents actius de la transició energètica.

Cal destacar que Nexes és el primer viver d’empreses de l’Estat que funciona íntegrament amb energia solar i ara serà l’eix vertebrador d’aquesta nova comunitat energètica.

Aquesta iniciativa s’impulsa amb l’assessorament de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Baix Empordà, que des de fa poc s’ha obert a la Bisbal d’Empordà, gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal i la Diputació de Girona.