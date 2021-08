Macrobotellot amb 500 persones que han llançat pedres contra els Mossos en una zona boscosa de Regencós i "indignació màxima" a Calonge en una nit on la Policia Local ha fet fins a cent serveis i ha posat 41 denúncies. El temut efecte crida cap als municipis sense toc de queda s'ha fet evident aquesta matinada. A Regencós, on la policia s'ha estat fins a les sis desallotjant el botellot, el paratge és ple de deixalles. L'alcaldessa, Pilar Pagès, critica l'actitud dels joves, diu que són de casa bona i que "no els fa res pagar multes". A Calonge, l'alcalde Jordi Soler assegura que aquest és "el pitjor cap de setmana amb diferència". A la indignació s'hi sumen també els hotelers del passeig, perquè el xivarri a les nits els fa marxar clients.

A la Costa Brava, la matinada de dissabte va ser relativament tranquil·la i la pressió policial va aconseguir frenar els botellots. N'hi va haver, això sí, tot i que menys nombrosos que en dies anteriors. Però aquesta nit passada, la problemàtica ha tornat a esclatar. I amb tota la força.

L'efecte crida cap als pobles que no tenen toc de queda ha fet que els botellots es reproduïssin. Allà on s'han concentrat més joves ha estat a Regencós. Aquí, n'hi ha hagut fins a 500 que s'han aplegat per fumar i beure en un paratge boscós situat entre aquest poble i el de Begur.

Els Mossos han anat a la zona cap a dos quarts de tres de la matinada. Allà, els joves han llançat una pedra contra el vehicle patrulla del cap de torn, que s'ha vist forçat a recular i a activar unitats dels agents antiavalots. Els joves han tornat a llançar pedres contra els furgons dels ARRO, que han tancat l'accés al paratge i s'han centrat a desallotjar els assistents.

L'actuació ha durat hores, fins a les sis de la matinada. Aquí, els agents han aixecat una acta administrativa contra el propietari d'un cotxe, que era el que posava la música (que sonava a un volum exageradament alt).

"Ens sentim desbordats"

Aquest migdia, el paratge estava ple de deixalles: ampolles de vidre, gots de plàstic, paquets de tabac, llaunes... L'alcaldessa de Regencós, Pilar Pagès, diu que "mai" s'havien trobat amb una situació com la d'aquests dies. "Aquest any ens sentim desbordats; cada vegada n'hi ha més i són més grosses, amb més fressa, més brutícia i més riscos, perquè es fan en un bosc amb un alt perill d'incendi", concreta.

Pagès explica que són un poble petit (no arriben als 300 habitants) i que depenen totalment dels Mossos. "Però hem de ser conscients que és difícil poder controlar tots els espais, i els qui fan botellots s'aprofiten de la situació", diu l'alcaldessa. A més, Pagès també explica que els qui participen en aquestes festes il·legals tenen un poder adquisitiu alt, "i si han de pagar la multa no hi ha problema".

A Palafrugell, un detingut

Al poble veí de Palafrugell, on l'ajuntament ha tancat platges i restringit l'accés a parcs i boscos, la Policia Local ha anat de corcoll tota la nit. Aquí no hi ha hagut botellots, però els agents sí que han frustrat concentracions de joves que començaven a aplegar-se en alguns aparcaments (com ara supermercats).

Els agents han posat 26 denúncies per botellots, vuit més per festes en pisos que provocaven molèsties i sorolls, sis per la Llei de Seguretat Ciutadana i tres per incomplir mesures covid. A més, també hi ha hagut un detingut: un jove que ha fugit amb el cotxe d'una zona on s'estava muntant un botellot i, en veure's perseguit pels agents, ha abandonat el vehicle i ha arrencat a córrer. L'han arrestat per desobediència, resistència a l'autoritat i negar-se a fer la prova d'alcoholèmia.

"Indignació màxima" a Calonge

A Calonge, aquesta matinada la Policia Local hi ha arribat a fer més de cent serveis relacionats amb botellots i joves que feien xivarri. A tocar del mar, al passeig de Sant Antoni, a la plaça Catalunya i al pont de Torre Valentina. A prop del càmping Cala Gogó els Mossos també s'hi han adreçat per joves que provocaven molèsties.

Però les concentracions –d'entre un centenar i 150 joves- també s'han desplaçat més cap a l'interior, al costat de l'escola La Sínia. I sobretot a l'aparcament del pavelló. Aquí s'ha fet un botellot i els joves han provocat destrosses en una tanca i han trencat vidres. Durant la matinada, la Policia Local ha posat fins a 41 denúncies per botellots al municipi i sis més per alcoholèmia (totes a l'espai del pavelló, on els agents han fet controls als cotxes que en sortien).

L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, subratlla que "la indignació és màxima". "La situació és absolutament insostenible", diu Soler, que també critica que durant tots aquests dies "ningú" d'Interior ha parlat amb ell. "Exigeixo que d'una vegada per totes ens confinin, o bé que aixequin el toc de queda a tothom; el que no pot ser és que siguem el centre d'atracció i el lloc de crida on es va fer el botellot en un poble que, des de sempre, era el més tranquil de la zona", afirma.

A la zona del passeig, els hotelers critiquen que els joves que s'hi apleguen, a més de fer xivarri i no deixar dormir, són "molt violents i molts van borratxos". Ho explica la propietària de l'hotel Maria Teresa, Francina Esteve. "Portem dues nits que els clients no poden dormir; els joves fan soroll, porten altaveus i s'encaren amb tothom; és una situació mai vista aquí a Sant Antoni", diu.

Esteve també explica que els botellots i el vandalisme ja els estan restant clients. "N'hi ha que ens diuen que marxaran, però d'altres ja ho fan; i això, en plena temporada turística i al pic de l'estiu no ens ho podem permetre", subratlla.

Al Baix Empordà, a Torroella de Montgrí la Policia Local ha evitat una macrofesta que ja havia aplegat més de 400 persones a l'espai protegit de la Gola del Ter. En aquesta part del litoral, sí que hi ha hagut però un botellot a la zona de cala Montgó.