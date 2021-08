El Club Nàutic Estartit està realitzant un estudi per qualificar l'impacte que té la nàutica recreativa a les illes Medes i a la costa del Montgrí, juntament amb l’associació Submon. Es vol esbrinar quin és el grau de coneixement que tenen els socis i usuaris de la zona sobre la Reserva Natural Marina i les espècies protegides de Posidònia que hi habiten, així com l’ús que en fan els navegants.

L’estudi va iniciar-se abans de setmana santa i la previsió és que s’enllesteixi a la tardor. Es compon de dues fases principals (I i II), a més d’una fase prèvia per conèixer el tipus de soci nàutic del Club.

A la fase I, ja acabada, el personal del Nàutic Estartit va realitzar una sèrie d’immersions per veure quin era l’estat de conservació de les praderies protegides de la Posidònia. Des de Submon, van analitzar la plantació i la freqüència en què es trobava i van categoritzar-la segons dades de densitat de peixos de la zona i el percentatge de cobertura, entre d’altres.

Cal destacar que la Posidònia es troba al llarg de tota la costa catalana, a excepció de les desembocadures de grans rius. Tot i això, «és a les illes Medes on té una extensió més important, ja que és una zona protegida i no es fondeja», assenyala Jordi Sánchez, biòleg de Submon, qui assegura que en aquella zona hi ha d’haver una «afectació zero de la nàutica recreativa».

En relació amb la fase II, que ha començat aquest agost, es realitzen enquestes als patrons de les embarcacions que naveguin o estiguin amarrades a les boies de la costa del Montgrí i les illes Medes per esbrinar quin és el nivell de coneixement d’aquesta gent sobre l’entorn natural en què es troben, així com l’ús que en fan de l’àncora i de la boia i els seus costums de navegació.

Aquesta segona fase acabarà a principis de setembre i llavors s’analitzaran les dades recollides, posant punt final a l’estudi a la tardor. El projecte es realitza a l’estiu, ja que és «l’època de màxima ocupació a la zona», tal com afirma el president del Club Nàutic Estartit, Josep Figa.

Figa exposa també que, més enllà de veure el punt de vista de l’operador i la influència de la navegació esportiva i els hàbits dels usuaris, aquest projecte «vol incidir a posteriori d’una manera o d’una altra a l’Administració, i a com aquesta ha de gestionar la costa del Montgrí i les illes Medes». Remarca que l’estudi ha d’ajudar a dotar «les regulacions futures del màxim d’imputs possibles per tal que siguin les més acurades possibles».

Aquest projecte el finança completament el Club Nàutic Estartit, i també hi participen l’Associació Nàutica Llevantina i el Club Nàutic L’Escala.