Petit incendi declarat ahir al migdia a la riba del riu Ridaura, a Platja d’Aro, on van haver d’actuar-hi els bombers perquè el foc no anés a més. Les alarmes van saltar abans de les dotze del migdia. Es va donar l’avís d’un foc que cremava un canyissar de la riba del Ridaura, pràcticament a la desembocadura del riu i al costat d’un càmping de Castell-Platja d’Aro, motiu pel qual encara el feia més perillós. Els cossos dels Bombers de la Generalitat van enviar-hi 5 dotacions i, finalment, el van apagar sense complicacions. A hores d’ara, treballen per investigar les causes de l’incendi.

Incendi a l’AP-7 a Sant Celoni

Els bombers també van haver d’intervenir ahir al migdia en un incendi, al marge de l’AP-7, a l’altura de Sant Celoni, obligant a tallar la via en sentit Barcelona. La col·laboració entre 5 camions de bombers i l’ADF, va estabilitzar ràpid el foc i només es van cremar 100 metres de vegetació.