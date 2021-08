L’Associació Els Amics de les illes Formigues, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, ha editat un díptic informatiu sobre el fondeig responsable, que es reparteix a empreses de lloguer d’embarcacions i als diferents gestors d’amarratges del municipi de Palamós. Les àncores que llancen les embarcacions d’esbarjo al fons marí de la costa gironina posen en perill la posidònia, protegida i molt sensible als amarratges.

Aquesta planta oceànica forma unes praderies de gran importància ecològica per a l’ecosistema costaner, s’hi genera una alta biodiversitat i constitueix el lloc de posta de moltes espècies. Qualsevol alteració del medi li suposa una recuperació molt lenta, mentre que la seva degradació és sempre molt ràpida. És per això que l’entitat ha elaborat un fulletó, per tal d’alertar de les conseqüències que pot tenir l’ancoratge indiscriminat sobre el delicat fons marí del litoral, que durant els mesos d’estiu ha de suportar una gran pressió per l’elevat nombre de barques i vaixells que visiten aquesta costa.

En el díptic, es destaquen els beneficis de la planta al Mediterrani i s’inclou un mapa de situació dels principals herbeis que es localitzen al litoral de Palamós, per tal que els patrons de les embarcacions que hi naveguen en tinguin coneixement. També s’hi troba un codi QR, de l’aplicació gratuïta que ha creat la Generalitat de Catalunya, a través del qual els usuaris d’embarcacions poden geolocalitzar la posició del seu vaixell i veure si hi ha posidònia al lloc on es vol fondejar.

Des de l’any 2013, l’Àrea de Medi Ambient ha anat instal·lant progressivament boies ecològiques que permeten l’amarrament lliure i gratuït sense haver d’utilitzar cap ancoratge que pugui malmetre al fons. El díptic és una nova iniciativa per preservar la posidònia oceànica del litoral del municipi i conservar els recursos i hàbitats marins de la vila.