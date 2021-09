Aragonès crida a sumar «àmplies majories»: «Volem tenir totes les eines i assolir-les democràticament»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, crida a sumar «àmplies majories» per assolir «la república catalana» i diu que cal posar el projecte de país «al servei de tothom». Durant la seva intervenció a l'ofrena floral a la tomba del president Josep Irla, Aragonès ha afirmat que «la pàtria són les persones» i que, per això, volen «tenir totes les eines, assolir-les democràticament i ser reconeguts per la comunitat internacional». En aquest sentit, ha dit que una nació «és molt més que una bandera»: «És un projecte de drets i llibertats on tothom es pugui sentir orgullós». Aragonès ha recordat també que aquesta és la seva primera Diada com a president i que volia «retre homenatge» a una persona que va decidir «assumir responsabilitats» en els moments «més difícils».

En directe fa 2 minuts 19:51 Cremen una foto d'Aragonès i Sánchez en la manifestació de l'Esquerra Independentista Una desena d'encaputxats han cremat aquest dissabte a la tarda en la manifestació de l'Esquerra Independentista a Barcelona una foto del president de la Generalitat, Pere Aragonès, saludant-se amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, a més de banderes d'Espanya, França i la UE. fa 7 minuts 19:46 ANC i Òmnium exigeixen al Govern que "faci la independència" "President, faci la independència!". La líder de l'ANC, Elisenda Paluzie, s'ha dirigit al cap del Govern, Pere Aragonès, per exigir-li que "no desaprofiti" el mandat del 52% i avanci cap a la república. Durant els discursos a l'escenari en el final de la manifestació independentista, aquest dissabte Onze de Setembre, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha reclamat als partits que estiguin "a l'alçada del moment" amb "estratègies compartides". fa 7 minuts 19:46 Tensió davant de la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana Un grup de manifestants independentistes ha tirat ous, paper de vàter i pots de fum contra la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana. Els agents dels Mossos i de la Policia Nacional que custodien l’edifici porten la protecció antidisturbis i s'han col·locat darrere dels escuts. Arran d’alguns petards i pots de fum, ha cremat part del paper de WC que havien llençat els manifestants contra l’edifici. Algunes persones de la manifestació principal s'han aturat davant de la Prefactura mentre el gruix de la protesta seguia Via Laietana avall. Els manifestants criden consignes contra la policia espanyola amb crits com ‘1-O, ni oblit ni perdó’ i ‘Fora les forces d’ocupació’. Fumata negra en la comisaría de Via Laietana. pic.twitter.com/K9PztyEVZt — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) 11 de septiembre de 2021 fa 31 minuts 19:22 Puigdemont destaca la manifestació a Barcelona de la Diada a través de Twitter El líder de JxCat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dissabte que els independentistes seguiran sortint als carrers fins que Catalunya sigui reconeguda com un estat independent. En una piulada en anglès amb una fotografia de la manifestació de la Diada, Puigdemont ha destacat que "centenars de milers de persones reclamen la independència". "Continuarem fins que siguem reconeguts com a nació lliure", ha afirmat. Barcelona, ​​this afternoon. Hundreds of thousands of people claiming the independence of Catalonia. We will continue until we are recognised and respected as a free nation. https://t.co/9unEa3VRvI — Carles Puigdemont (@KRLS) 11 de septiembre de 2021 fa 44 minuts 19:09 Comença la manifestació de l'esquerra independentista sota el lema 'La lluita és l'únic camí' La marxa està convocada per organitzacions com la CUP, Arran, Alerta Solidària, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Endavant i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i té previst recórrer lka Ronda de Sant Pere fins a l'Arc Triomf, per acabar a la plaça comercial del Born. La manifestació està encapçalada pel lema 'La lluita és l'únic camí', s'hi ha desplegat una estela de grans dimensions, s'hi senten crits feministes, anticapitalistes, i també hi ha molts manifestants amb cartells en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. 18:47 400.000 persones es manifesten a Barcelona per l'11-S Segons l'ANC, la xifra de persones que participen en la mobilització per la Diada de Catalunya 2021 ascendeix a 400.000 persones. 18:23 Llançament de rotlles de paper higiènic a la comissaria de la Policia Nacional Un grup de manifestants independentistes ha tirat ous i paper de vàter contra la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana. Els agents dels Mossos que custodien l’edifici s’han col·locat els cascs de protecció antidisturbis. Algunes persones s’han aturat davant de la Prefactura i criden consignes contra la policia espanyola, mentre el gruix de la manifestació segueix Via Laietana abans i la capçalera arriba, de fet, a l’Estació de França. A POR ELLOS, davant de la Comissaria del CNP a Via Laietana!! pic.twitter.com/3dN9reKLK0 — David Torrents (@torrents_d) 11 de septiembre de 2021 17:59 Col·lapse als carrers de Barcelona Sota el lema "Lluitem i guanyem la independència" la capçalera de la manifestació de l'11-S a Barcelona avança lentament. A la protesta, un missatge per megafonia demana mantenir la distància personal, evitar aglomeracions, no unir-se amb gent d’altres bombolles i portar mascareta tapant-se la boca i el nas. La realitat, però, és que es veuen molts grups de gent sense mantenir la distància recomanada d’1 metre i mig entre bombolles. L’ús de la mascareta és majoritari però també hi ha gent que va sense o la porta abaixada. 17:45 Aragonès arriba a la manifestació entre crits de 'president' i alguns xiulets El president de la Generalitat ha acudit a la manifestació a l'encreuament entre el carrer Fontanella i la plaça Urquinaona, al costat de la delegació d'ERC, en què hi ha el líder del partit, Oriol Junqueras.També hi ha la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el d'Empresa i Treball, Roger Torrent, la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta, i els exconsellers Raül Romeva i Meritxell Serret, entre d'altres. 17:37 La imatge de la jornada Carme Forcadell, Jordi Sànchez i Elisenda Paluzie s'abracen davant de la capçalera abans de l'inici de la manifestació convocada per l'ANC a Barcelona per la Diada 2021. 17:32 Centenars de persones participen en la manifestació alternativa dels CDR al centre de Barcelona Els concentrats han fet crides com ara '1 d'octubre, ni oblit ni perdó', 'Urquinaona, ho tornarem a fer', 'Els carrers seran sempre nostres' o 'Catalunya antifeixista'. També han mostrat pancartes amb inscripcions com ara 'Lluitem als carrers, volem la independència', o bé 'Si els traïdors que ens governen volen taula de diàleg que la portin a Urquinaona i allà negociarem'. 16:58 ERC insta l'independentisme a "fer pinya" i "sumar" per aprofitar l'"oportunitat" de la taula de diàleg La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha emplaçat les forces independentistes a fer "pinya" i "sumar" per aprofitar "totes les oportunitats" del camí cap a la llibertat. En una atenció als mitjans abans de la manifestació de la Diada, Vilalta ha cridat a la participació a la marxa i ha demanat que els partits s'impliquin en defensar l'exercici de l'autodeterminació i la fi de la repressió a la taula de diàleg entre el Govern i l'executiu espanyol. "Les crítiques són benvingudes", ha apuntat respecte a les divergències polítiques dins l'independentisme. La portaveu d'Esquerra ha aplaudit que el poble català "segueixi en moviment" i amb ganes de reivindicar "on vol anar". 16:44 La manifestació juvenil d'Arran amb motiu de la Diada acaba amb pintades a la seu de Foment del Treball Desenes de persones han participat aquest dissabte en la manifestació juvenil convocada per Arran amb motiu de la Diada de Catalunya. La marxa ha recorregut diversos carrers de la capital catalana, passant per la seu de Foment del Treball, ubicada a Via Laietana. En aquest punt s'han cremat fotografies de diferents personalitats del món polític i empresarial, com el conseller d'Economia, Jaume Giró, el president de la patronal catalana, Josep Sánchez-Llibre, el president d'Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, així com Florentino Pérez, president del grup ACS. També s'han fet diverses pintades a la façana de l'edifici. 🔥 Florentino Pérez, Josep Sánchez Llibre, Jaume Giró Ribes i José Ignacio Sánchez Galán.

El vostre benefici, la misèria del nostre poble.



📸 Foment del Treball pic.twitter.com/reCYLH4wjb — Arran (@Arran_jovent) 11 de septiembre de 2021 15:51 Aragonès crida a sumar «àmplies majories»: «Volem tenir totes les eines i assolir-les democràticament» El president de la Generalitat, Pere Aragonès, crida a sumar «àmplies majories» per assolir «la república catalana» i diu que cal posar el projecte de país «al servei de tothom». Durant la seva intervenció a l'ofrena floral a la tomba del president Josep Irla, Aragonès ha afirmat que «la pàtria són les persones» i que, per això, volen «tenir totes les eines, assolir-les democràticament i ser reconeguts per la comunitat internacional». En aquest sentit, ha dit que una nació «és molt més que una bandera»: «És un projecte de drets i llibertats on tothom es pugui sentir orgullós». 15:49 Més d'un miler de persones visiten el Parlament en la jornada de portes obertes amb motiu de la Diada Més d'un miler de persones han participat aquest dissabte en la tradicional jornada de portes obertes al Parlament amb motiu de la Diada. Els ciutadans han pogut visitar l'edifici de la Ciutadella de les deu del matí a les dues de la tarda de manera esglaonada, amb mesures per regular els aforaments i garantir el compliment de les mesures sanitàries. Precisament, l'any passat l'esdeveniment es va fer de forma virtual a causa de la pandèmia de la covid-19. Els visitants han accedit a l'edifici per la porta principal, han passat un control de temperatura i, amb la mascareta posada en tot moment, han pogut visitar els espais més emblemàtics de la cambra seguint un circuit de sentit únic. 15:48 L'IEC reivindica el paper de la societat en la política lingüística de Catalunya en un acte per la Diada L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha reivindicat aquest dissabte el paper de la societat en la política lingüística de Catalunya. Ho ha fet en un acte en motiu de la Diada, amb la intervenció de la presidenta de l'entitat, Teresa Cabré. En el seu parlament, ha definit l'Onze de Setembre com la celebració que aplega «totes les persones que se senten identificades amb la identitat catalana». Així, ha assegurat que l'IEC és un «pilar» d'aquesta identitat i que, per això, actuarà amb sentit de «servei, independència i lleialtat» al país. «Cal posar l'accent en la unió i el record d'allò que vam ser per definir el nostre full de ruta i projectar-nos cap al futur», ha insistit. 15:43 Alsina reclama a l'Estat «posar fi» a l'exili i respectar les demandes del Consell d'Europa La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha assegurat aquest dissabte que l'Estat «ha de posar fi» a l'exili fent cas de les demandes del Consell d'Europa. En un vídeo amb motiu de la Diada dirigit als catalans a l'exterior, Alsina ha dit que l'exili «no es pot allargar més». «El Consell d'Europa ha enviat un missatge clar que el govern espanyol ha de respectar», ha remarcat. Alsina ha recordat que la Diada commemora, també, els 50 anys de l'himne de Pau Casals a les Nacions Unides i del seu cèlebre 'I'm a Catalan'. Veure més

«Irla representa aquesta baula de la cadena que va resistir», ha afirmat el president. En aquest sentit, ha dit que Irla «exemplifica» el compromís de per què volem «la independència del nostre país". Durant el seu discurs, Aragonès ha dit que una nació és «molt més» que una bandera i que una història, també un «projecte de futur de drets i llibertats on tothom se senti orgullós». En relació amb això, ha assegurat que per sentir-nos «completament orgullosos», cal tenir «totes les eines». «I aquestes eines es diuen república catalana», ha remarcat. «Ho hem de fer sumant àmplies majories i posant el projecte de país al servei de tothom, fent-hi participar tothom, mostrant el que és bo i millor de la continuïtat històrica de la Generalitat», ha destacat. Amb tot, Aragonès ha dit que «la pàtria són les persones» i que, per això, volen «tenir totes les eines, assolir-les democràticament, ser reconeguts per la comunitat internacional i assolir la república catalana». «Que l'exemple d'Irla ens guiï en aquest compromís», ha afegit.

Per la seva banda, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha dit que mantenen «l'esperança» que s'aconseguirà la independència. «Pacíficament i democràticament, fent pinya tot i cadascun dels dies de l'any», ha afirmat. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha cridat a la responsabilitat de tothom per «construir país i per tenir una Catalunya més pròspera». «Aquí no sobra ningú, tots estem cridats a fer un país millor», ha dit tot afegint: «Deixem-nos de lluites i disputes i ajuntem-nos en la construcció d'aquest país».