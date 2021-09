Arriba a Ullà l’exposició El Ter. Dits i fets del transvasament, una mostra presentada per la Diputació de Girona, en col·laboració amb el Consorci del Ter. Després de recórrer diversos municipis selvatans com Anglès o Osor durant aquest estiu, la mostra fa un salt al Baix Empordà. L’exposició parteix dels continguts del llibre El Ter: Dits i fets del transvasament, de Joan Gaya, publicat l’any 2020 per la Diputació dins la col·lecció Francesc Eiximenis.

Fins al 30 de setembre els interessats a visitar aquesta mostra ho podran fer al Centre Cívic d’Ullà, en horari de nou del matí a quatre de la tarda.

La mostra remarca la vulnerabilitat del Baix Ter per la manca d’inversions i de manteniment de les lleres, que ha quedat al descobert amb el temporal Gloria. Es tracta d’una mostra que ajuda a entendre la sobreexplotació del riu Ter i el procés i les propostes per revertir-la, amb el suport d’imatges, vídeos i gràfics.