Tècnics de Birding Natura i del Ministeri per a la Transició Ecològica van alliberar dijous a l'espai natural de Mas de Melons (Garrigues) el primer exemplar de duc amb un geolocalitzador instal·lat, en el marc del projecte en què també col·laboren el Departament d'Acció Climàtica i Endesa. La previsió és posar emissors a dotze exemplars els pròxims mesos en diferents punts del país com és el cas del Baix Empordà, la Catalunya Central, la plana de Lleida i les Terres de l'Ebre. L'objectiu és seguir aquests rapinyaires durant un any per estudiar-ne el comportament i registrar dades i informació per tal de definir accions que contribueixin a preservar l'espècie. A Catalunya, s'estima una població estable de duc d'entre 550 i 700 parelles.

Aquest dijous es va instal·lar el sistema de geolocalització a un exemplar de duc que es va recuperar al Centre de fauna de Vallcalent, a Lleida, després d'ingressar-hi per un traumatisme d'origen desconegut. Aquest emissor col·locat a l'esquena de l'ocell consisteix en un dispositiu de seguiment remot que disposa d'un mòdul GPS i un sistema d'alimentació mitjançant una bateria que té autonomia per un any. Posteriorment, es va procedir al seu alliberament a l'espai natural de Mas de Melons. Amb una periodicitat diària, les dades es descarreguen en un servidor i també queden emmagatzemades en el mateix dispositiu.

La informació obtinguda permetrà elaborar informes on quedarà reflectida l'activitat diària, evolució i incidències a través de gràfiques, taules de dades i mapes per, finalment, extreure'n les conclusions oportunes. Així, en el cas dels exemplars adults es pretén poder conèixer les àrees territorials, zones de descans, àrees de caça, espais freqüentats en període de cria i fora d’ella. En el cas dels polls, el radioseguiment permetrà obtenir dades sobre els seus primers vols un cop deixen el niu, els seus moviments de dispersió i com estableixen noves àrees territorials.

En una fase posterior del projecte, es preveu monitoritzar un niu mitjançant una càmera d'infrarojos per tal de verificar el correcte desenvolupament dels polls, analitzar la interacció d'aquests amb els adults i elaborar un anàlisi de resultats. A més, les imatges captades per la càmera, es podran veure en directe a través d’un enllaç que serà públic i obert a tothom.

Amb aquestes actuacions és pretén conèixer millor els motius i punts exactes de les possibles morts dels exemplars, amb la finalitat d'establir mesures que permetin minimitzar-les. Diversos estudis assenyalen que la meitat de les morts de duc que es produeixen són degudes a causes no naturals com ara persecució directa, atropellaments, intoxicacions per raticides col·lisions o electrocucions, entre altres.

Un rapinyaire nocturn

El duc (Bubo bubo) és l'espècie d'ocell rapinyaire nocturna de mida més gran d'Europa. La seva població es troba àmpliament distribuïda per Europa i Àsia, des de la península ibèrica fins a Kamchatka. A Europa, s'estima una població d'entre 12.000 i 42.000 parelles. A l'estat espanyol, es troba àmpliament distribuït a excepció del litoral cantàbric i les illes. Pel què fa a Catalunya, l'espècie apareix distribuïda en la majoria del territori, especialment en ambients mediterranis i boscos de poca altitud.

El seu estat de conservació està inclòs en la categoria SPEC3 en l'àmbit europeu, categoria que indica que, malgrat la població global va en augment, aquesta espècie té un estat de conservació desfavorable degut als diversos problemes que l'amenacen. A l'Estat està inclosa al Llistat d'espècies salvatges en règim de protecció especial i a Catalunya està catalogada com espècie protegida.