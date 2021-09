El fiscal demana 5 anys de presó per al treballador de l'ajuntament de la Bisbal d'Empordà que es quedava diners d'impostos i taxes. L'acusa d'un delicte continuat de malversació i sosté que, entre els anys 2014 i 2018, es va embutxacar 8.472,89 euros. L'acusat ja ha tornat una part dels diners, en concret 6861,11 euros i per això el fiscal li aprecia una atenuant de reparació del dany.

Segons recull l'escrit d'acusació, el processat treballava com a auxiliar administratiu al servei de recaptació de l'ajuntament i va cobrar en efectiu a diversos contribuents, a qui lliurava un comprovant de pagament. Els diners, però, se'ls quedava i no feia constar al programa informàtic que s'haguessin abonat.

El cas va sortir a la llum després que alguns ciutadans rebessin una notificació per impagament de rebuts i taxes, tot i que tot ja havien abonat les quantitats corresponents en efectiu a l'ajuntament. Aleshores, el consistori va denunciar els fets i el jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà va obrir una investigació, que s'ha tramitat per la via del jurat popular.

El fiscal Víctor Pillado acusa un treballador d'haver-se embutxacat més de 8.000 euros. Segons recull l'escrit d'acusació, l'acusat va començar a treballar a l'ajuntament de la Bisbal d'Empordà com a auxiliar administratiu l'any 1990 i entre el 2011 i el 2018 s'encarregava de cobrar impostos i taxes al servei de recaptació de consistori. «Entre els anys 2014 i 2018, executant un pla prèviament concebut amb la intenció d'obtenir un benefici patrimonial il·lícit, va realitzar el cobrament en efectiu de diversos impostos i taxes a diversos contribuents», exposa el fiscal.

L’acusació pública remarca que el treballador es va acabar apropiant dels diners i no els va ingressar a les arques municipals. El fiscal apunta que l'administratiu donava un comprovant de pagament els ciutadans però no feia constar al programa informàtic que s'haguessin abonat els diners. L'import defraudat ascendeix a 8.471,89 euros i l'acusat ja ha retornat 6.861,11 euros dels diners que s'hauria embutxacat.

L'escrit d'acusació remarca que, com a conseqüència de l'actuació del treballador, l'ajuntament ha hagut d'afrontar una sèrie de despeses al consell comarcal per l'execució per la via del constrenyiment d'alguns pagaments. Situa aquest import en 297,82 euros. Per tant, el fiscal conclou que l'administratiu continua devent 1.909,60 euros a l'ajuntament.

El fiscal l'acusa d'un delicte continuat de malversació de diners públics amb una atenuant de reparació del dany, demana que li imposin 5 anys de presó i que l'inhabilitin durant 9 anys. En concepte de responsabilitat civil, fixa la indemnització en 1.909,60 euros. Al mateix escrit, el fiscal proposa explorar la possibilitat d'una conformitat que eviti el judici amb jurat popular a l'Audiència de Girona.