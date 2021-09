L’exalcalde de Calonge i Sant Antoni, Eugeni Darnaculleta va morir ahir als 80 anys. Va ser batlle del municipi entre els anys 1987 al 1995 i pertanyia a la candidatura del PSC. L’home patia una malaltia, que no ha pogut superar.

L’ajuntament ha emès un comunicat on s’informa que l’actual alcalde «Jordi Soler, i tota la Corporació Municipal, han emès al dolor per tant sentida pèrdua i expressen el seu més sentit condol a la família». El mateix alcalde, a través de Twitter, destacava l’estima de Darnaculleta pel municipi.

Arran de la mort, s’han decretat tres dies de dol oficial. Les banderes de l’Ajuntament onejaran a mig pal en memòria d’Eugeni Darnaculleta.

El funeral tindrà lloc demà dissabte a les 10 del matí a l’església de Sant Martí de Calonge.

Durant la seva etapa a l’alcaldia, Darnaculleta va haver de fer front a dos processos judicials, un per prevaricació, i un segon per prevaricació i malversació dels quals va ser absolt. El segon, responia a una querella de regidors de l’oposició, que van haver d’assumir les costes del procés després que l’Audiència de Girona afirmés que era una «querella temerària» motivada únicament per interessos polítics.