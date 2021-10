Palamós va posar en marxa ahir A Palamós treballem per unes maternitats (o no) amb mirada feminista, un programa d’activitats organitzat per diferents entitats i serveis del poble que pretén fer reflexionar, amb els seus participants, sobre la lliure elecció de ser (o no) mare.

La proposta, coordinada pel Servei d’Igualtat i el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós, es va inaugurar ahir amb l’obertura de l’exposició de fotos Acompanyant lactàncies, que es podrà veure fins el 30 d’octubre a la biblioteca municipal Lluís Barceló i Bou, i que s’inclou dins la Setmana Mundial de la Lactància Materna. En la mostra, la fotògrafa figuerenca Mònica Quintana presenta una selecció d’imatges que capten el moment de connexió entre la mare i l’infant durant la lactància.

Tot i això, des d’aquest mes d’octubre fins el gener de l’any vinent, es duran a terme activitats relacionades amb diferents temàtiques sobre les maternitats per a f er visibles aspectes de la maternitat que sovint queden en segon pla, que són tabús o que, fins i tot, de vegades es mitifiquen en una imatge romàntica.

Així, el programa inclou activitats, xerrades i tallers com ara la projecció de la pel·lícula Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar (estrenada el passat dia 8 d’octubre), el col·loqui «No vull ser mare», o la taula rodona «Parlem del dol per mort gestacional, perinatal i neonatal», on hi participarà la ginecòloga Laia Vidal. I tot, des d’una mirada feminista que permet parlar des del respecte sobre els diferents camins per voler ser (o no) mare, així com també els reptes i les dificultats que comporta la maternitat.