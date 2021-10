Els creuers han tornat a Palamós (Baix Empordà) després de l'aturada de l'activitat durant un any i mig a la Costa Brava per la pandèmia. Aquest dimarts han arribat 600 passatgers a bord del Marella Explorer 2 i s'estaran nou hores al port de Palamós, abans de salpar cap a Palma de Mallorca. El director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha subratllat que és un dia important perquè simbolitza la represa de l'activitat creuerística a les comarques gironines i també ha remarcat que aquesta tardor preveuen vuit escales entre Palamós i Roses. L'objectiu, ha dit, és anar recuperant l'activitat i intentar superar el rècord de 50 escales prepandèmia: "Som optimistes".

El port de Palamós reprèn l'activitat de creuers amb l'arribada de 600 passatgers i tots els protocols de sanitat i seguretat. #costabravacruiseports pic.twitter.com/1K3LpGqXJl — Ports de la Generalitat (@portsgencat) 12 de octubre de 2021

"Avui és un dia d'una rellevància especial perquè portàvem un any i mig esperant aquest moment", ha afirmat Pere Vila que ha remarcat que aquest dimarts s'ha reprès l'activitat de creuers a la Costa Brava amb l'arribada del Marella Explorer 2 a Palamós. I és només el primer dels vuit que es preveuen aquesta tardor tant a aquest port com al de Roses (Alt Empordà): "Durant aquest mesos s'ha fet molta feina prèvia per poder tornar a una normalitat volguda i desitjada".

Aquest creuer enceta la temporada de tardor que acabarà el 20 de novembre. De les vuit escales, sis seran a Palamós i dues a Roses. L'activitat creuerística torna i el director general de Ports ja ha anunciat que l'objectiu és intentar batre el rècord de l'any 2019. Abans de l'esclat de la pandèmia, la Costa Brava va rebre 56.700 passatgers d'un total de 50 escales: "Com més escales tinguem millor, el nostre objecte és infinit i si en comptes de 50 en podem tenir 60 o més, encantats".

El Marella Explorer 2 de la naviliera britànica Marella Cruises ha arribat a les nou del matí a Palamós provinent del port de Màlaga. A la població del Baix Empordà hi ha fet una escala de nou hores abans de reprendre la ruta a les sis de la tarda cap a Palma de Mallorca.

El vaixell té capacitat per a 1.814 passatgers però ha arribat a Palamós amb 600, un 33% de la seva capacitat. Les restriccions que limiten el nombre de passatgers als creuers pot oscil·lar entre el 35% i el 60%. Tots els viatgers són residents al Regne Unit, han hagut de rebre la pauta completa de vacunació i abans d'embarcar els hi han fet tests per comprovar que no s'havien contagiat de covid-19.

"És un moment molt especial perquè durant tot aquest temps s'ha fet molta feina per preparar la represa de l'activitat i ara l'hem de posar en valor, hem de llançar un missatge de tranquil·litat i seguretat perquè ho tenim tot a punt, hem fet tots els protocols i estem preparats", ha exposat Vila. En aquest sentit, subratlla la importància de guanyar la confiança dels turistes perquè "tothom sàpiga que els creuers són segurs".

En aquest any i mig, la marca Costa Brava Cruise Ports ha reactivat les línies estratègiques de promoció dels ports de Palamós i Roses i la destinació turística a fires, fòrums i trobades amb companyies i operadors del sector. A més, estan escalfant motors per organitzar la 60a edició de l'Assemblea General de Medcruise a la Costa Brava el maig del 2022, posposada també per la pandèmia.

Tot plegat, ha exposat el director general, fa que les administracions i el sector siguin "molt optimistes" de cara a la temporada 2022: "Hem de ser ambiciosos perquè tenim les infraestructures preparades i és un tipus de turisme que ens ajuda a la desestacionalització tan necessària i tan buscada".

Pere Vila no ha volgut avançar quants creuers preveuen l'any vinent perquè encara hi estan treballant i les xifres no estan tancades. Tot i això, sí que ha avançat que podrien "triplicar o quadruplicar les que tenim a dia d'avui". "Són previsions que hem d'acabar de treballar bé", ha dit.

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha exposat que aquest dimarts és un dia molt rellevant per a la població perquè marca la recuperació de les escales de creuers: "Són importants per nosaltres i també per a tot el territori perquè és un tipus de turisme que ens ajuda a desestacionalitzar la temporada".

El vicepresident del Patronat de Turisme, Jaume Dulsat, ha posat el focus en el perfil dels creueristes, d'alt poder adquisitiu i que acostumen a fer força despesa al territori.

Segons Ports de la Generalitat, els turistes del Marella Explorer 2 han visitat Palamós i també han pogut fer excursions a Pals i Peretallada, Tossa de Mar i al Museu Dalí de Figueres.