Una persona ha resultat ferida en caure per un terraplè d'uns 15 metres d'alçada al camí de Ronda de Palafrugell (Baix Empordà), segons han informat els Bombers. Els fets han tingut lloc cap a un quart de quatre de la tarda i el cos d'emergències ha activat dues dotacions terrestres i l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). Els Bombers expliquen que han muntat una instal·lació amb cordes per accedir al lloc on havia quedat la persona accidentada, fent un ràpel. Per fer l'extracció s'ha utilitzat el que el cos anomena un triangle de rescat. El ferit ha estat traslladat fins a on hi havia l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).