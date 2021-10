El turisme que gira entorn d'un producte gastronòmic com és l'oli, arriba a l'Empordà de la mà d'un empresari suís enamorat d'aquest racó del país, obstinat a aconseguir el millor oli i que acaba d'obtenir una medalla d'or a Japó que així ho reconeix.

Roland Zanotelli va adquirir fa anys una finca al nucli de Fontclara, que pertany al municipi de Palau-sator, va recuperar les oliveres que hi havia, va adquirir més terrenys fins a sumar 35 hectàrees i ha concebut una iniciativa en la qual col·labora la cuinera Iolanda Bustos.

A Bustos se la coneix com 'La xef de les flors' i, després de regentar restaurants a Girona i Regencós, aquest últim ja a la Costa Brava, ha apostat ara per la divulgació al costat de Zanotelli.

Fontclara és el nom d'aquest oli, que treballa amb les varietats arbequina i argudell i que, després d'obtenir la medalla d'or a Japó i altres reconeixements com la de plata en un concurs a Nova York, del mateix tipus a Dubai o la de bronze a Zuric, fa un pas més amb aquesta aposta per l'oliturisme.

La proposta és àmplia i va des del simple acte d'apropar-se a la finca a comprar de manera directa a, per 15 euros, visitar-la i participar en un tast o, per 45, gaudir d'un esmorzar complet entre oliveres preparat per Iolanda Bustos.

Encara es pot anar més enllà i menjar un menú amb plats de la zona en el qual l'arròs n'ésel protagonista, ja que molt a prop estan els camps de Pals on es cull, o un d'opció vegetariana, en tots dos casos amb possibilitat de maridatge de vins.

Tot ve precedit d'un passeig pels jardins en els quals Iolanda Bustos conrea tota classe de flors i plantes i que, en la seva companyia abans que es fiqui a la cuina, serveix per conèixer recursos gastronòmics a l'abast de la mà.

Bustos es declara "encantada" amb aquesta nova faceta d'"experiències oliturístiques" i explica que "l'oli és el producte, però es tracta que la gent ho visqui i ho gaudeixi".

"Estem a la zona de l'Empordà, on això s'ha practicat ja a nivell de vinyers, i, ara, ho farem amb les oliveres", detalla.

Segons la xef, "conèixer aquests arbres, saber diferenciar els olis i com aplicar-los és part del que es farà a la finca Zanotelli".

Es tracta en la seva opinió de "gaudir d'aquesta bellesa entre aquests pobles medievals del voltant" i que el visitant s'impregni "del paisatge sabent quin és el seu sabor".

Això s'aconsegueix amb l'oli, però també amb el passeig entre plantes, que defineix com "un entrenament sensorial" per valorar més l'"or líquid" que es produeix aquí, "perquè porta tots els descriptors botànics del lloc".

Iolanda Bustos adverteix de la presència en el producte final de les aromes de flors i herbes que es troben al costat de les oliveres, encara que la particularitat del producte que s'obté a Fontclara és que l'oliva es cull "en verd".

"Som els primers a recol·lectar i, a principis de setembre, ja s'envien mostres al laboratori per saber en quin moment es cull i treure aquest oli verd", puntualitza.

De les varietats utilitzades, explica que "l'arbequina és més mantegosa, més dolça i, en aquest cas, és molt expressiva de plantes aromàtiques i això no ho tens quan fas la collita més tard".

Si s'opta per recol·lectar setmanes després, "l'oliva és més madura i obtens més oli, però menys aromes", un sacrifici que concreta que, a la finca Zanotelli, "la producció és d'un 10 per cent, amb el que s'usen 100 quilos d'olives per 10 litres d'oli, molt baixeta, però es prefereix aquesta qualitat".

De l'argudell, concreta les seves característiques en la seva capacitat per realçar els sabors i destaca la importància de comptar amb molí propi per atrapar les seves virtuts, com passa amb l'arbequina.

El producte final, amb un preu que assoleix els 25 euros per l'ampolla d'un litre, es distribueix internacionalment a través de botigues selectes, però l'experiència completa només està disponible a l'Empordà, en plena Costa Brava.