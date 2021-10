Ecologistes en Acció de Catalunya ha exigit al Govern que compleixi amb la sentència judicial que l'obliga al buidatge total de l'abocador de Vacamorta, al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà). Els ecologistes apunten que el fet de retirar els residus a altres abocadors potser «no és la millor solució possible» però sí que és la que judicialment s'ha establert i cal que es compleixi. Per això l'entitat suggereix la creació d'una taula territorial per consensuar el nou emplaçament del dipòsit receptor dels residus. L'entitat demana mantenir el principi de proximitat en la gestió de residus i per això apunta a trobar un emplaçament en el territori empordanès.

La sentència judicial obliga al Govern restaurar l'antic abocador de Vacamorta tal com era abans del 2000, moment en què va entrar en funcionament. Malgrat tot, el compliment de la sentència es va dilatant en el temps per la falta de consens amb el territori en com executar aquesta sentència. Des d'Ecologistes en Acció de Catalunya han exigit que la Generalitat es posi les piles en el compliment d'aquesta sentència judicial. Malgrat tot, aposten per trobar una sortida consensuada amb el territori i per això recomanen la creació d'una taula territorial on es pugui dissenyar la redistribució dels residus que encara hi ha a l'antic abocador.

L'entitat, però, rebutja que les deixalles que hi ha es portin a altres puntes del territori, com ara a les Terres de l'Ebre o Hostalets de Pierola, com havia plantejat la Generalitat. Per això aposta que les 2,6 tones de residus s'aboquin en altres punts de l'Empordà, tot i que no veuen amb bons ulls que sigui en el mateix municipi on hi ha Vacamorta, ja que els veïns ja han patit prou amb l'abocador il·legal. Malgrat tot, l'entitat critica que la retirada dels residus no és «la millor solució possible» perquè suposa un impacte important a escala mediambiental i econòmic. Buidar l'abocador suposarà la circulació de 120 camions de grans dimensions al dia durant cinc anys i la restauració del paratge podria comportar una inversió de 160 milions d'euros. Malgrat tot, els ecologistes recorden que aquesta és la sortida que els tribunals han avalat a l'abocador i per això cal complir-la.