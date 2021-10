L’Ajuntament de Palamós va aprovar ahir, durant la sessió ordinària del ple mensual d’octubre, apujar l’ordenança reguladora de l’impost de béns immobles (IBI) un 2,9% per l’any vinent. Ho va fer amb els 10 vots a favor de l’equip de gover, 6 abstencions i 1 vot en contra. La resta d’impostos pel 2022 quedaran tots congelats.

La regidora de Serveis Econòmics, Laura Lafarga, va explicar que la decisió d’augmentar l’IBI es pren per poder assumir l’augment pressupostari que l’ajuntament necessita de cara al 2022, i que calcula que serà de 6,41%. En concret, l’augment de l’IBI els incrementarà en 250.000 d’euros.

El govern municipal va explicar que aquest augment, repartit en diverses partides, permetrà fer front, entre altres despeses, a la puja de l’IPC, a l’augment d’un 2% del sou dels funcionaris -anunciat pel govern de Pedro Sánchez a principis d’octubre- i a les renovacions de contractes que s’han efectuat o s’efectuaran l’any vinent i que han de donar compliment als convenis col·lectius aprovats als diferents sectors.

La resta de partits del consistori van considerar que la pujada de l’IBI repercuteix directament sobre els ciutadans i que en un moment de crisi econòmica com l’actual, pot fer trontollar l’economia de les famílies més vulnerables.

L’equip de govern, per la seva banda, va explicar a tall d’exemple que una família que ara pagui uns 300 euros anuals d’IBI, n’haurà de pagar uns 310 l’any que ve. I va considerar que l’augment serà mínim.

Els pressupostos del 2022, que encara s’estan treballant i l’equip de govern espera poder presentar al pròxim ple, també inclouran l’adquisició d’un local per la Gent Gran. Fins ara, s’ubicava en un de lloguer i, segons va explicar l’alcalde en declaracions a Ràdio Palamós, «amb l’acabament del contracte, els propietaris de l’immoble ens va posar sobre la taula un augment molt important de lloguer i això en va fer encendre la llum d’alerta». Puig va destacar l’augment de la despesa, però també la incertesa que suposa cada vegada que s’acaba el contracte.

Una altra de les novetats aprovades ahir és l’aplicació de la taxa d’ocupació de la via pública ordenada (preu m²) d’acord amb el tipus d’ocupació, diferenciant taules i cadires, tendal o estructura desmuntable. És a dir, que no es canviarà la taxa total, però es repartirà diferent entre els negocis segons l’ocupació real que fan de la via pública.

Per últim, en l’àmbit de bonificacions, s’ha previst que les persones a l’atur o bé amb vulnerabilitat declarada puguin rebre’n sobre a la taxa de la Llar d’Infants, o l’exempció de la taxa d’escombraries, encara que tinguin deutes amb l’Ajuntament.