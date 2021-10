Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 54 anys i veí de Torroella com a presumpte autor de dotze delictes d'incendi forestal a la zona del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.

Entre els mesos de juliol i agost es van produir diversos incendis al Montgrí, la majoria d'ells a la zona de les dunes del Parc Natural. Els incendis s'originaven a la tarda, a punts d'origen propers entre ells i de forma simultània en llocs de difícil accés pels Bombers i dotacions d'emergència. Els incendis van requerir haver de destinar els recursos i el treball intens dels serveis d'emergències terrestres i aeris dels Bombers, dels Agents Forestals, de la Policia Local de Torroella de Montgrí i dels agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius i de la Unitat Regional de Medi Ambident de Girona.

Els incendis, a més, van succeir amb el Pla d'Emergències INFOCAT activat per extrema sequera durant aquest estiu.

Els Mossos van obrir una investigació per determinar l'autoria dels incendis, dels quals destaquen el del 22 de juliol i el 12 i 13 d'agost. Durant el juliol, agost i setembre, es van haver d'apagar altres focus a la zona.

Concretament, a primera hora de la tarda del 22 de juliol es va produir un gran incendi forestal molt proper a la zona de Les Dunes que va requerir tres dies per apagar-lo i dotze dies més per donar-lo per extingit. En aquest incendi es van cremar més de 92 hectàrees de massa forestal del paratge natural del Massís del Montgrí, i tot i que no es van haver de lamentar danys estructurals i personals va requerir el desallotjament de 150 persones d'una casa de colònies de la població.

Els dies 12 i 13 d'agost es van produir dos incendis simultanis a la zona de Torregran i Torrevella de Torroella de Montgrí on es van cremar un total de 320 metres quadrats de bosc.

Gràcies a la col·laboració ciutadana el 13 d'octubre es va poder actuar amb rapidesa per part de tots els serveis d'emergències per extingir dos focus d'incendis més intencionats succeïts en dos corriols de la zona de les Dunes. Fa escassos sis dies també es va produir un petit incendi a la mateixa zona amb una afectació de 10 metres quadrats afectats d'una zona arbrada de pins

La investigació va culminar dilluns amb la detenció del presumpte autor d'aquests dotze incendis. Segons han conclòs, el presumpte piròman preparava els incendis apilant branques, fulles i pinyes del sotabosc i amb un encenedor els incendiava. Un cop fet el foc, marxava de la zona caminant.

El detingut, a qui no li consten antecedents, passarà properament a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà.