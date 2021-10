Debats, conferències, tertúlies, contacontes, teatre, concerts el lliurament del III Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària publicada i moltes presentacions de llibres. Prop d’una quarantena d’editorials d’arreu dels Països Catalans i al voltant d’una quarantena d’activitats configuren la quarta edició de la fira del llibre Indilletres, que ahir va presentar la totalitat de la seva programació a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal d’Empordà. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de la Bisbal, Enric Marquès; Xavier Cortadellas i Judit Pujadó, en representació d’Indilletres; i l’artista bisbalenc Pere Noguera, qui va fer el cartell de l’edició d’enguany.

La fira de llibres bisbalenca consolida la seva reubicació a l’espai del Pavelló Firal de la Bisbal (amb l’escenari Lletra Endins), que es complementarà amb una carpa exterior (que acollirà l’escenari Lletra Enfora). Alhora, també aferma la seva aposta per celebrar-se fora de la temporada de l’estiu: serà el primer cap de setmana de desembre, els dies 4 i 5 de desembre. Tal com ja es va avançar, la inauguració de l’Indilletres d’enguany anirà a càrrec del Molt Honorable Quim Torra, editor i president de la Generalitat de Catalunya del 2018 al 2020.

La programació

Pel que fa a la programació, a més d’acollir un ampli ventall de presentacions de llibres organitzades per les mateixes editorials que conglomeren la fira d’enguany, la quarta edició d’Indilletres referma la seva aposta per la literatura i el país. I això es fa ben evident amb el debat ‘Hi ha una manera catalana d’entendre el món: entorn de Francesc Pujols’ que, moderat per Teresa Amat, anirà a càrrec de Jordi Graupera, Alba Padrós i Max Pérez i, alhora, també comptarà amb la presència de Francesc de Castro, patró de la Fundació Francesc Pujols. O també cal fer esment del debat ‘Gaudí: el geni radical’, que anirà a càrrec de Raül Garrigasait i Maria Garganté, i que el moderarà el músic i arquitecte Sanjosex.

Cal destacar també el debat ‘La independència vista des de la Catalunya Nord’, que moderarà Neus Colomer (presidenta d’Òmnium Cultural al Baix Empordà) i que comptarà amb la participació de Daniela Grau, Joan-Daniel Bezsonoff i Jordi i Júlia Taurinyà. O ‘La literatura fantàstica a Catalunya’, que serà moderat per Adrià Pujol i anirà a càrrec de Ricard Ruiz, Judit Terradellas i Sebastià Roig.

Novament, la fira de llibres bisbalenca oferirà d’altres propostes que van més enllà de la literatura. Un exemple n’és la proposta escènica que combina música i poesia ‘Un tast d’Odissea’, a càrrec de Cinta Massip i Toti Soler. Massip i Soler són vells coneguts, ja que han editat dos discos conjuntament, El meu amor sense casa, amb poemes de Maria-Mercè Marçal i música de Toti Soler, (Barcelona, Proa, 2001) i Per molts anys i Bon profit, amb poemes de Miquel Martí i Pol i música de Toti Soler (Barcelona, K Industria, 2000, guardonat amb el premi Disc Català de l’Any). Aquesta serà l’única proposta que es farà al Teatre Mundial i no, al Pavelló Firal i la carpa exterior complementària.

També cal fer esment del concert-tertúlia entre el folklorista Jaume Arnella i el grup musical Fetus, que serà diumenge i servirà de cloenda del quart Indilletres. Els empordanesos Fetus canten i homenatgen Jaume Arnella al seu darrer disc Sota, cavall i rei (Bankrobber, 2021), accelerant i distorsionant el cançoner de l’últim romancer en actiu dels Països Catalans i una baula imprescindible per entendre com la cançó popular ha perviscut i ha transmutat fins arribar als nostres dies.

Gràcies a la col·laboració amb les editorials, la programació d’Indilletres es complementa amb un ampli ventall de presentacions de llibres. Així, d’altres noms que enguany seran a la fira de llibres bisbalenca són: Toni Strubell, Pilar Garriga, Ferran Ràfols, Ester Andorrà, Pep Planes, Carme Ripoll, Jaume Torrent, Alba Vinyes, Gerard Jaquet, Joan Todó, Margarida Castells, Meritxell Joan, Miquel Martin, J.N. Santaeulàlia, Carolina Moreno, Conxita Luna, Xavier Febrés, Àngel Panyella, Aida Iglesias, Jordi Dausà, Gemma Santaló, Pere Perramon, Ernest Riera, Mar Bosch, Assum Guardiola i Francesc Cañas.

El III Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària publicada

Després de l’acte inaugural a càrrec del President Quim Torra, arribarà el torn d’un dels punts destacats de la fira de llibres bisbalenca: l’acte de lliurament del III Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària publicada, que enguany serà entregat per la bisbalenca Anna Pascual. Si l’any passat se’l va endur la periodista Eva Vázquez, el 2019 va ser per al crític i escriptor Pere Antoni Pons: un jurat format per membres d’Indilletres l’escull entre les ressenyes publicades a mitjans tradicionals (revistes i diaris) i a mitjans digitals del darrer any. Tal com diuen les seves bases, el Premi Llucieta Canyà de crítica literària publicada té present els articles que destaquen la interpretació, la contextualització de l’obra objecte de la crítica i l’argumentació de la ressenya. I és que Indilletres entén que el gènere de la crítica literària, a més de constituir per si mateix una peça amb valor i qualitats literàries, ha de ser l’esquer perquè el lector corrent de la premsa decideixi llegir el llibre objecte de la crítica o, com a mínim, disposi dels suficients arguments per decidir si fer-ho.

La força de la llengua: contacontes dels Països Catalans

De la Catalunya Nord, del Principat, de les Illes, i del País Valencià. El públic de totes les edats de la Fira Indilletres podrà escoltar a partir de tres quarts de cinc de la tarda del dissabte diferents contacontes d’arreu dels Països Catalans. Començarà Gerard Jaquet amb contes del Rosselló, continuarà Olga Cercós amb contes del Principat, Francesca Vadell n’explicarà de les Illes, i, finalment, Mercè Climent en contarà del País Valencià.

La participació de 37 editorials, 3 llibreries i 14 biblioteques

Cafè Central, Lapislàtzuli Editorial, Albertí Editor, Voliana Edicions, Edicions Sidillà, Editorial Trípode, Edicions Adesiara, Editorial Vibop, Tushita Edicions, Lletra Impresa Edicions, Edicions Cal·lígraf, Llibres del Segle, Ònix Editor, Neret Edicions, Editorial Karwan, Llibres del Delicte, Godall Edicions, La Ela Geminada, Triangular Edicions, Edicions del Pirata, Edicions Poncianes, Editorial Cuscusians, Editorial Gavarres, Obscura Editorial, Artèria Editorial, Edicions Tremendes, Labreu Edicions, Mai Més Llibres, Editorial Les Hores, Pol·len Edicions, L’Art de la Memòria, Edicions Saldonar, El Cep i la Nansa Edicions, Símbol Editors, Obrador Editorial, Alrevés Editorial i Edicions de 1984 són les 37 editorials que els propers 4 i 5 de desembre participaran a la quarta edició d’Indilletres.

«Enguany tenim més del doble d’editorials que l’any passat: estem molt contents, però, alhora, és una gran responsabilitat», ha explicat. Judit Pujadó. En comparació amb l’any passat, l’increment és més que notable: de 18 a 37. Si bé es cert que l’edició passada es va haver d’ajornar per la pandèmia i el canvi de data va provocar moltes baixes, mai fins ara s’havien inscrit tantes editorials a l’Indilletres: senyal de bona salut de la fira de llibres bisbalenca. També hi participaran 3 llibreries de la Bisbal: la Llibreria Puput, la Llibreria La Siglantana i la Llibreria l’Espiral. Finalment, el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya també participa a la Fira Indilletres. 14 biblioteques de les comarques gironines compraran llibres per un valor total de 7.000 euros.

Contribuir positivament en el panorama cultural del país

Indilletres va néixer l’any 2018 gràcies a un grup de veïns que volia organitzar una fira d’editorials independents a la Bisbal d’Empordà. També hi participa la Biblioteca Lluïsa Duran i compta amb el suport de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, de la Generalitat de Catalunya, d’Òmnium Cultural, de la Federació de Comerç de la Bisbal d’Empordà i d’Edicions Sidillà. L’organització vol promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials catalanes independents i als autors d’aquí i de fora, amb la voluntat de contribuir a fer una cultura més participativa i més oberta a tothom.