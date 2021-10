Hi ha delinqüents que busquen passar desapercebuts quan tenen la policia a prop però n'hi ha d'altres, que en veure'ls fugen i per tant, el què fan és encara cridar més l'atenció dels agents.

Això és el que va succeir aquest dimecres cap a un quart de dues de la tarda a Platja d'Aro. Un lladre, reincident, i que és conegut pel seu historial de robatoris amb força en habitatges va protagonitzar una persecució pel centre de la població. I és que l'home en veure una patrulla de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro va arrencar a córrer, tot i que cap agent li havia fet cap senyal perquè s'aturés ni res.

Es va dirigir a tota velocitat cap a la zona de les galeries Albatros i dues patrulles de la Policia Local es van dirigir també a lloc.

La col·laboració ciutadana va ser clau i diversos "espectadors" van indicar als agents per on s'anava escapolint. Gràcies a això, els policies actuants que corrien per enxampar-lo, el van anar seguint per aquesta zona "laberíntica" de carrerons de Platja d'Aro.

Fins i tot, un ciutadà que estava a la zona va llançar per terra un cartell que hi havia a la via pública per entorpir i fer caure el lladre. Però aquest només el va poder frenar i finalment, els agents van poder-lo aturar.

Els policies locals el van haver de reduir perquè es va mostrar molt violent i es va resistir molt a la detenció.

Finalment, un cop reduït, va quedar emmanillat al lloc dels fets davant la presència de molts ciutadans que van veure aquesta persecució i detenció al centre de Platja d'Aro.

Es dona el cas que sobre el lladre pesava una ordre de cerca i captura per un jutjat de Girona. Estava buscat per presentar-se davant del jutge per uns robatoris amb força.

Aquest home, que la Policia Local va detenir per estar buscat, té uns 30 anys i és de nacionalitat marroquina. La Policia Local de Platja d'Aro ja el tenia vist perquè anteriorment havia comès algun fet delictiu a la zona però és conegut arreu de la província pel seu historial de robatoris en domicilis.