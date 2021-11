L’oposició del Consell Parroquial ha impedit que la biblioteca parroquial de Calonge es converteixi en una llibreria dins del projecte per convertir el municipi en un booktown (Poble de llibres), malgrat que el Bisbat ho veia bé i havia iniciat converses amb l’Ajuntament, tot i que no s’havia arribat a formalitzar cap acord. Des del Consell Parroquial no volien que s’haguessin de buidar els llibres que actualment hi ha a la biblioteca i van advertir que no tindrien cap altre lloc per fer les activitats no litúrgiques de la parròquia (catecisme, conferències, reunions, cessió a altres entitats del poble...). Des del Bisbat, malgrat que es veia amb bons ulls la possibilitat de convertir l’espai en una llibreria, s’ha acceptat la decisió del Consell Parroquial, mentre que el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Calonge, Norbert Botella, diu que lamenten «moltíssim» la decisió, perquè la biblioteca parroquial «és un espai preciós que hauria ajudat molt a dinamitzar el poble».

Fa pocs dies, l’Ajuntament de Calonge va confirmar que el municipi es convertirà, efectivament, en un «Poble de llibres» amb l’obertura de set llibreries. Haurien pogut ser, tanmateix, vuit: la intenció del consistori i del Bisbat era que un projecte vinculat a la llibreria 22 de Girona es pogués ubicar a la biblioteca parroquial. Les dues entitats ja havien iniciat les converses, tot i que, segons subratlla el Bisbat, no s’havia arribat a cap acord formal. També s’havia posat sobre la taula la possibilitat de llogar la rectoria, actualment buida, tot i que tampoc es va arribar a concretar.

Des del Consell Parroquial, però, van acabar oposant-s’hi, amb nou vots en contra del lloguer i una abstenció. Entre els arguments esgrimits hi havia que la instal·lació de la nova llibreria significaria haver de treure els llibres que actualment hi ha a la biblioteca parroquial, entre els quals s’inclou el llegat de mossèn Pere Sorriba, durant molts anys rector de Calonge, i dispositats en custòdia del Casino Obrer, més tots els de la parròquia i de particulars, amb els seus armaris, prestatges i altres mobles. A més, també van advertir que no podrien disposar de cap altre espai per fer-hi les activitats no litúrgiques que es fan a la biblioteca. Es dóna el cas que, aquest estiu, els feligresos calongins ja es van oposar al trasllat dels volums de l’arxiu històric municipal a l’Arxiu Diocesà de Girona, operació que es va acabar executant igualment malgrat que es van recollir més de 500 signatures en pocs dies.

Des del Bisbat, malgrat que veien positivament la possibilitat de permetre la instal·lació de la llibreria a la biblioteca, han respectat la decisió del Consell Parroquial. Segons indiquen, tot i que s’havien mantingut converses amb l’Ajuntament, no s’havia arribat a cap acord formal, ni per a la biblioteca ni per la rectoria.

Des del consistori, el regidor Norbert Botella lamenta que «moltíssim» la decisió «a última hora» del Consell Parroquial, al considerar que la biblioteca «era un espai molt bonic i idoni per al projecte». A hores d’ara, el projecte vinculat a la 22 quedarà aturat a l’espera de trobar un espai idoni, i de moment seran set les llibreries que s’obriran.