La Policia Local de Calonge i Sant Antoni ha detingut un home per robar en un restaurant aquest dilluns de matinada. L'arrestat està acusat d'un robatori amb força en un establiment del passeig de Sant Antoni. El succés es va desencadenar cap a dos quarts de dues de la matinada de dilluns, el lladre va rebentar la porta del restaurant i va trencar el vidre amb un puntal d'obra. Un cop a dins, es va emportar el calaix de la caixa, on hi havia uns 400 euros. Arran dels fets s'hi va desplaçar la Policia Local. I gràcies a l'avís d'un ciutadà, aquest dimarts la Policia Local va detenir el presumpte autor del robatori. El cos policial també investiga si pot ser l'autor d'altres robatoris a la zona.