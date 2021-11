El Consell Comarcal del Baix Empordà ha començat la primera fase de les obres d'estabilització del monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Es tracta d'unes obres que serviran per reforçar l'estructura d'una de les columnes interiors que està molt degradada i posa en risc tot el temple. Els treballs s'han fet en compliment de la mesura cautelar que va proposar la Direcció General de Patrimoni Cultural. Aquest projecte preveu instal·lar sensors per fer un seguiment dels moviments que té l'estructura i d'aquesta manera conèixer l'estat de deteriorament de la pilastra i plantejar solucions a llarg termini.

El monestir de Sant Miquel de Cruïlles estava en un estat de degradació important sobretot a causa de la inestabilitat que hi havia en una de les columnes interiors del temple. Ara, el Consell Comarcal del Baix Empordà farà unes obres d'estabilització temporal d'aquesta columna, mentre estudia els moviments que fa l'estructura per projectar una solució definitiva.

Abans d'aquesta estabilització temporal, s'ha fet un estudi geotècnic del terreny per tal de conèixer les característiques del subsòl i extreure'n les dades necessàries per fer els estudis estructurals.

A més, una vegada s'acabi aquesta primera fase d'estabilització temporal, es col·locaran un conjunt de sensors per fer un seguiment dels moviments que té l'estructura. Al llarg d'un any es registraran totes aquestes dades i la monitorització dels resultats permetrà saber com es mou l'estructura amb el temps. Per altra banda, es col·locaran piquets exteriors per fer un seguiment del terreny que hi ha a fora del monestir. Amb aquests piquets es podrà saber el grau d'humitat que hi ha a la terra.

Tots aquests resultats permetran conèixer millor el subsòl on hi ha el monestir de Sant Miquel de Cruïlles i entendre les causes de l'actual deteriorament de la pilastra. Finalment es plantejaran possibles solucions a llarg termini per frenar la degradació d'aquest espai.

El Consell Comarcal, que va començar a gestionar el monestir el 2006, preveu reobrir les portes quan s'hagin acabat tots els treballs. La voluntat és fer-hi diverses activitats per reactivar aquest edifici cultural.