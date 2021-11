L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà estrena una nova regulació en els aparcaments de pagament de regulació horària. El municipi comptarà amb una zona vermella amb estacionament gratuït però per a menys de deu minuts. A la zona blava hi haurà una bonificació del 20% per als vehicles que paguen l'impost de circulació a la Bisbal i la zona verda oferirà més facilitats d'aparcament als veïns dels tres punts on s'instal·larà. El consistori també està substituint els parquímetres per aparells nous que seran de baix consum amb un panell solar a dalt, pantalla tàctil i un sistema de resistència per a robatoris, fraus i actes vandàlics.

Amb l'objectiu de garantir la rotació d'aparcament al municipi, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha reorganitzat els aparcaments de pagament a la via pública. La capital del Baix Empordà tindrà a partir d'ara tres zones de diferents colors amb usos i tarifes diferents en cada una d'elles. En primer lloc, l'ajuntament ha pintat algunes places de vermell per oferir una zona d'aparcament gratuït per a encàrrecs i altres gestions ràpides. Els vehicles només podran estacionar-hi un màxim de deu minuts. Caldrà que cada cotxe tingui un rellotge de control horari, treure un tiquet en el parquímetre més proper o deixar de forma visible un paper amb l'hora d'arribada apuntada. En alguns casos, hi haurà un panell amb l'horari comercial que és el que regularà l'entrada en funcionament de la zona vermella i quan deixa de ser efectiva. Fora de l'horari comercial, les places seran gratuïtes.

Per altra banda, la zona blava es mantindrà al municipi. Caldrà que cada vehicle tingui un tiquet amb l'hora d'arribada que podrà ser físic a través dels parquímetres o virtual a través de l'aplicació per a mòbils. Les tarifes aniran dels 0,20 euros per 15 minuts als 3 euros per estar-hi 125 minuts. Les persones que visquin a la Bisbal i paguin l'impost de circulació del cotxe a l'ajuntament tindran una bonificació del 20% en els preus de la zona blava. Malgrat tot, les targetes que permetien als veïns aparcar uns minuts de forma gratuïta, deixaran de tenir efecte. Per últim, l'ajuntament també comptarà amb les zones verdes, pensades per als veïns de determinats espais del municipi. Les persones que estan empadronades en tres zones cèntriques concretes podran sol·licitar un distintiu d'aparcament si compleixen diversos requisits. Per a la resta d'usuaris les tarifes seran el doble del que es paga en una zona blava. Per 15 minuts d'estacionament el preu seran 40 cèntims, mentre que si un conductor s'hi queda el màxim permès (125 minuts) haurà de pagar 6 euros. En aquest cas, els residents de la Bisbal també tindran un 20% de descompte en els preus generals. Fora de les hores de l'aparcament regulat, en aquelles places només hi podran aparcar els residents.

Nous parquímetres

Aquesta setmana l'Ajuntament de la Bisbal està acabant d'instal·lar els nous parquímetres, mentre es retiren els aparells vells. Els nous són de baix consum, ja que tenen un panell solar que els dota d'autonomia d'usos. També tenen una pantalla tàctil i utilitzen la tecnologia de codis QR. A més, ofereixen diversos sistemes de pagament i són resistents a robatoris, furts i actes vandàlics.