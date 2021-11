Un incendi en un aparcament de Palafrugell ha acabat de matinada amb un ferit i també, ha fet desallotjar un edifici.

A més, les flames han cremat dos vehicles i han afectat alguns trasters.

El succés s'ha desencadenat cap a les quatre de la matinada en un aparcament d'un bloc del carrer de la Camèlia de Palafrugell.

Els Bombers, Policia Local i SEM s'hi han desplaçat. En arribar-hi els Bombers, que han activat sis dotacions, s'han trobat que cremaven dos vehicles i també que les flames afectaven uns trasters.

Durant les tasques d'emergència, també s'han desallotjat unes vuit persones, de tres dels sis pisos que hi ha a l'edifici -als altres tres no hi havia ningú-, segons informen des del cos de Bombers.

Cap a dos quarts de cinc de la matinada, han pogut donar el foc per controlat. Mentre això succeïa, el SEM ha hagut d'atendre una persona per inhalació de fum. Aquesta finalment, s'ha hagut d'evacuar en ambulància fins a l'hospital de Palamós.

A tres quarts de cinc de la matinada, els Bombers han donat el foc per extingit però han hagut de revisar la resta de l'edifici. Ja que per exemple, uns vidres del celobert han acabat trencats per l'alta temperatura.

Finament, han comprovat que no hi havia fum a la resta de l'edifici i han tallat, la clau del gas per precaució.