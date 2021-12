L’Ajuntament de Palamós ha començat un procés participatiu per definir com haurà de ser la reforma integral del passeig del Mar. El procés s’ha obert per donar resposta a una reivindicació històrica del poble i per treballar d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030 que permeti convertir el municipi en una destinació turística sostenible. Durant els pròxims mesos, es programaran diverses sessions participatives amb l’objectiu d’implicar el veïnat i promoure el debat ciutadà. Paral•lelament es posarà en marxa una enquesta ciutadana que es farà arribar en forma de butlleta a tots els habitatges del municipi.

La consulta té en compte que una part dels espais vinculats al passeig del Mar, no són de competència municipal, sinó que depenen d’altres administracions. En aquest sentit, l’enquesta recull que la part del pàrquing actual -ubicat entre la platja i el passeig- de 220 places i amb superfície de sauló, i que és d’àmbit de l’Estat, s’haurà d’eliminar. Mentre que la part de l’aparcament que és asfaltada i que en té competència de Ports de la Generalitat, es mantindrà. Actualment, l’Ajuntament està pendent de la resposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic sobre si aquest aparcament de sauló, un cop ja no s’utilitzi per a aquesta funció, podrà tenir altres usos i quins podran ser aquests. El projecte ha de permetre pensar en un futur amb més protagonisme dels vianants i pacificar carrers restringint la circulació de vehicles de motor i promocionant els desplaçaments a peu o en bicicleta. Està previst promoure la connectivitat a peu entre el passeig del Mar i els carrers de l’Eixample. A més, la zona del passeig del Mar haurà de tenir un espai reservat per al carril bici i reservarà espai per a recàrrega de vehicles elèctrics.