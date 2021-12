Santa Cristina d'Aro va aprovar al Ple Ordinari Municipal, celebrat dimarts en format presencial a l’Espai Ridaura, la contractació del servei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i neteja de platges municipals. Aquest nou sistema consistirà en un ‘Porta a porta’ en el nucli urbà, així com àrees de recollida selectiva en les diferents urbanitzacions de Santa Cristina. Ho va fer per unanimitat de tots els membres polítics, tant del govern com de la oposició.

El contracte, establert per a quatre anys més un de pròrroga opcional i amb un cost total de 3.142.302,59 euros, està previst que s’adjudiqui durant la primavera de 2022, tot i que el ‘Porta a porta’ en el nucli urbà s’implantarà passats els mesos d’estiu, període en el que es farà una campanya de sensibilització i informació a la ciutadania, i es repartiran els cubells que hauran de fer servir. A la tardor serà quan s’aplicarà definitivament el servei, un cop la ciutadania estigui assabentada del procediment a seguir.

El sistema porta a porta serà efectiu únicament al nucli de la població de Santa Cristina d’Aro, deixant al marge les urbanitzacions on s’hi instal·laran noves àrees d’aportació de recollida selectiva amb totes les fraccions (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i rebuig).

A més, aquest nou contracte no només inclou la recollida d’escombraries sinó també la neteja viària i de platges, sobre la qual es destinaran més recursos per a fer-la més a fons.

Segons va explicar dimarts el regidor de Medi Ambient, David Segarra, es vol implementar aquest nou sistema de recollida de residus ‘Porta a porta’ per tal de complir amb els objectius de la Unió Europea que marquen una recollida selectiva de, com a mínim, el 60% dels residus urbans de cara al 2030.

En la línia actual, Santa Cristina d’Aro està estancada en un percentatge de recollida selectiva que voreja el 52% dels residus. Aquesta xifra global es veu incrementada gràcies a les accions de la deixalleria municipal, sense la qual aquest percentatge seria de només el 30%, donat que un 70% del que es recull actualment als contenidors urbans de la població és purament rebuig.

Així doncs, amb la implementació d’aquest model no només s’espera aconseguir arribar als objectius requerits per la UE sinó que també suposarà un gran estalvi d’emissions d’efecte hivernacle i una millora pel medi ambient, donat que gran part d’aquestes quantitats de residus que es generen actualment s’han de portar a l’abocador, afavorint el canvi climàtic. A més, aconseguirem frenar l’escalada de costos que suposa l’aportació de la fracció resta a l’abocador, degut a l’augment progressiu del cànon del rebuig.

Com és evident, aquest nou sistema suposarà un canvi radical en els hàbits dels cristinencs i cristinenques que hauran de seguir una pauta i treure, el dia que pertoqui, els residus establerts en el cubell que se’ls hi facilitarà, deixant-lo a la porta de casa seva. La recollida es farà de 22 a 6 hores de la matinada i hi haurà un servei de repàs a la tarda. Tot plegat amb un acurat sistema de control i amb l’ajuda d’un educador ambiental que farà el seguiment a aquelles persones a qui els hi costi adaptar-se al nou sistema.

La comitiva política al complet valora molt positivament la implementació d’aquest nou sistema i ho veu com una gran aposta per a la sostenibilitat del municipi, en un moment en què ens toca cuidar del planeta si volem que les properes generacions el puguin continuar gaudint com nosaltres.