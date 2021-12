El departament d’Acció Climàtica de la Generalitat estudia la compra de l’antiga base Loran de l’Estartit tal com demana l’ajuntament de Torroella. Aquestes intal·lacions, de 35 hectàrees i situades en ple parc natural, van ser adquirides el mes de setembre per un ciutadà francès, que pretén remodelar els edificis per instal·lar-hi un habitatge i un museu.

La llei catalana de la biodiversitat permet a la Generalitat el dret de retracte sobre qualsevol finca ubicada en un parc natural. És a dir, que el Govern, pagant el mateix preu a l’actual propietari, passaria a ser el nou titular de la finca. Fa anys que l’ajuntament reclama al govern català que adquireixi els terrenys (expropiats fa 60 anys pel govern franquista) i en recuperi la titularitat pública. Als anys 90, un cop es va tancar la base, tant la Generalitat com l’ajuntament va parlar amb el ministeri de Defensa, però les pretensions econòmiques d’aquest van ser considerades exagerades per part l’administració catalana. Després de diferents intents de subhasta fracassat, el ministeri va tancar un acord amb Jean Philippe Cortez, el ciutadà francès que el passat setembre va pagar uns 400.000 euros per l’antiga base nordamericana. D’altra banda, Acció Climàtica nega que hi hagi un projecte conjunt entre el director del Parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter amb el nou propietari per a la creació d’un museu a les antigues instal·lacions, tal i com Cortez va comentar a TV3. «El nou propietari es va limitar només a explicar les seves intencions al director del parc», asseguren fonts de la conselleria. Els EUA van començar a edificar l’estació -que tenia un sistema de de transmissió que ajudava a la navegació dels vaixells al Meditarrani- l’any 1961. La base va tancar les seves portes definitivament el gener del 1995 i, des d’aleshores, les edificacions s’han anat degradant. Les úniques actuacions que hi va realitzar el Ministeri de Defensa van ser la voladura de l’antena de comunicacions de 190 metres d’altura el maig del 1998 i, ja el 2009, va desmantellar i retirar tota la ferralla,així com els residus contanimants que hi quedaven.