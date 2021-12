El veí de la Bisbal d’Empordà, Marc Vilà, va ser escollit ahir Bisbalenc de l’Any 2021 amb més del 23% de vots emesos en un acte que va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la població del Baix Empordà; i que va comptar amb la presència de l’alcalde Enric Marquès, el regidor Carles Puig i la ceramista que va fer entrega del guardó d’enguany, Nuri Efe.

En un esdeveniment que va ser retransmès per Ràdio Bisbal, el guardonat, Marc Vilà, es va mostrar il·lusionat per haver obtingut la distinció de votació popular per la seva tasca professional, va voler fer un agraïment al consistori i a l’Associació de Ceramistes per la iniciativa del Bisbalenc/a de l’Any: «Em fa molt feliç que la gent de la Bisbal hagi pensat en mi per una divulgació que faig de manera altruista, per plaer i sense cap afany», va explicar Marc Vilà.

El principal motiu pel qual Vilà va obtenir el 23,17% dels 315 vots emesos és «Per la seva tasca de divulgació meteorològica de proximitat: per materialitzar la seva passió a tall de divulgador oferint la previsió meteorològica bisbalenca al web municipal, a Ràdio Bisbal, a altres mitjans de comunicació, a les seves pròpies xarxes socials i, fins i tot, en primera persona a la Drogueria Farreny o a peu de carrer», com argumentava la seva candidatura proposada de manera popular per bisbalencs i bisbalenques.

Dinamitzar la població

«El guardó permet seguir implementant i dinamitzant la participació ciutadana i, a la vegada, serà un reconeixement a bisbalencs i bisbalenques que hagin destacat per algun acte o tasca concreta», va explicar el regidor de Participació, Carles Puig. «Sabem que la iniciativa no deixa indiferent a ningú, però, sense desmerèixer-ho, no cal donar-hi més importància de la que té: és un guardó honorífic d’elecció estrictament popular, per seguir apoderant la ciutadania», va afegir Puig.

Un guardó honorífic

El premi que fa entrega l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà no té cap dotació econòmica i consta d’una peça de ceràmica feta per un o una ceramista membre de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal d’Empordà.