Palafruguell diposa d’una nova estació meteorològica automàtica (EMA). La instal·lació d’aquest nou equipament és el resultat d’un acord entre el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l’Ajuntament , que s’ha concretat amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues institucions. La seva ubicació, al sud del nucli del municipi i en un bon entorn, i la mesura del vent a 10 m han de permetre millorar la disponibilitat d’informació meteorològica de qualitat en aquesta zona de la comarca del Baix Empordà. L’estació mesura de les diverses variables meteorològiques cada segon i enviament de dades cada 30 minuts. Disposa de sensors per a la mesura de la temperatura, la humitat relativa, la precipitació, la irradiància solar global i la velocitat i direcció del vent.

La informació subministrada cada segon per tots aquests sensors s’enregistra i s’envia a la seu de l’SMC cada trenta minuts via mòdem a través de telefonia mòbil. Tot seguit, els valors s’emmagatzemen a la base de dades meteorològica i se sotmeten als diversos controls de qualitat establerts, tant automàtics com manuals.

Tota la informació proporcionada per la nova estació es pot consultar a l’apartat d’observacions de la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya.

L’EMA de Palafrugell quedarà integrada a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), que gestiona l’SMC i que disposa de 190 EMA equipades amb sensors que mesuren les principals variables meteorològiques a nombrosos indrets del país.

Les dades proporcionades per la XEMA tenen una importància cabdal per a la realització de tasques de vigilància meteorològica, de planificació territorial o d’avaluació de recursos hídrics, així com d’estudis.

La instal·lació es va inagurar ahir en un acte que va comptar amb la presència de la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, el director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Eliseu Vilaclara, i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell, Marc Heras.