Durant aquesta setmana, la Policia Local de Palafrugell, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, ha realitzat una campanya informativa centrada en els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com patinets elèctrics.

Els agents informaven als usuaris d’aquest transport que tot i que no cal cap autorització administrativa ni assegurança per fer-los servir -i per tant no pot comportar una perdua de punts si es comet alguna infracció- sí que pot incórrer en conductes sancionadores, com per exemple: ús del telèfon mòbil o d’auriculars, no sotmetre’s a la prova d’alcohol o drogues, circular per voreres o zones de vianants o circular amb un acompanyant.

La Policia Local també informava que l’ordenança municipal especifica que l’edat mínima per portar un VMP són els 16 anys, que és obligatori portar casc i que quan es circula de nit, cal portar llums o roba reflectant.