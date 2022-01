L'Ajuntament de Palamós ha obert un procés participatiu vinculat a la nova ordenança de residus i neteja viària que s'ha d'elaborar i que inclourà un nou model de recollida, que passarà a ser de porta a porta. El consistori vol conèixer l'opinió de la ciutadania i per això ha posat en marxa una enquesta ciutadana que es pot respondre fins al 15 de febrer i de manera telemàtica. El qüestionari inclou un espai on fer aportacions, així com un seguit de preguntes sobre la recollida selectiva, la neteja viària, la deixalleria, la neteja de platges i el nou model de recollida, que canviarà a partir de l'any que ve.

La comissió de residus ha consensuat aplicar el nou sistema porta a porta després d'encarregar diversos estudis i projectes. Amb l'objectiu de poder desplegar al municipi aquest nou sistema de recollida de residus, l'Ajuntament de Palamós ha presentat el projecte a les línies d’ajut europees, Next Generation. Amb la implementació d'aquest sistema Palamós vol augmentar significativament la taxa de recollida selectiva al municipi. A banda amb aquest nou model s'incorporarà la individualització com a eix fonamental de la "corresponsabilització" de la ciutadania i de les activitats econòmiques, mantenint una traçabilitat en la gestió dels residus que "permetrà una relació més àgil, flexible, i bidireccional". Gràcies a aquesta individualització, a més, el sistema també permet establir el pagament de la taxa d'escombraries d'acord amb la generació de residus de cadascú. La consulta a la ciutadania que s'ha engegat ara, continuarà amb un altre procés participatiu durant el segon trimestre d'aquest any. La posada en marxa de la nova ordenança de residus i neteja viària, prevista per a principis de 2023, coincidirà amb l’inici del nou contracte del servei. A partir d'aquest moment, l'empresa adjudicatària tindrà un termini de mig any, i de manera progressiva, per posar en marxa el servei tant de neteja com de recollida.