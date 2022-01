La diputada al Congrés per ERC Montse Bassa, germana de la líder independentista Dolors Bassa, una de les preses indultades l'any passat, ha anunciat que es fa militant d'aquesta formació política.

Perquè vull la independència dels Països Catalans.

Perquè sóc d'esquerres.

Perquè crec en la desobediència civil pacífica.

Perquè visc, penso i sento en català…

Avui us faig un anunci…. 👇 pic.twitter.com/D9cmwzsN3p — Montse Bassa i Coll (@BassaMontse) 27 de enero de 2022

Fins ara, la seva relació amb Esquerra era com a independent, però ha optat per fer aquest pas endavant per ser "d'esquerres" i per "creure en la justícia social i en la desobediència civil pacífica contra les lleis injustes", segons ha manifestat en xarxes socials.

Montse Bassa va ser elegida diputada de la candidatura d'ERC en les eleccions generals de 2019 i també és fundadora de l'Associació Catalana pels Drets Civils.