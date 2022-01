L’hospital de Palamós ha millorat la precisió de l’ecografia per fusió en les biòpsies prostàtiques, gràcies a la incorporació d’un nou «software» i d’un tècnic superior en imatge per al diagnòstic en la prova.

El diagnòstic de càncer de pròstata a l’hospital de Palamós es fa actualment a través d’una biòpsia amb una agulla transrectal guiada amb una ecografia de fusió de la imatge de ressonància. Es tracta d’una tècnica que porta aplicant-se des de fa aproximadament tres anys i que permet una millora en el diagnòstic d’aquest tipus de càncer.

Segons expliquen des del centre, la fusió permet augmentar la nitidesa i la precisió en la zona a biopsiar i per tant augmentar la sensibilitat de les biòpsis amb tumor a un 70 o un 75%. Per al pacien, afegeixen, també és una millora, ja que aquesta major positivitat implica una reducció del nombre de biòpsies de control i del seguiment periòdic al pacient.

Ara, aquest augment de la fiabilitat es basa en dos canvis: per una banda, l’ús d’un «software» incorporat al nou ecògraf de l’hospital, que permet fusionar la imatge d’una ressonància prèvia amb la de l’ecografia que s’està fent en aquell moment. Per l’altra, la incorporació d’un tècnic superior en imatge per al diagnòstic en el moment de la prova, que monitoritza la fusió de l’ecògraf perquè el radiòleg pugui fer la punció.