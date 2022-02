La jutgessa del Jutjat d'Instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha enviat a presó un home detingut per apunyalar una parella enmig del carrer. Els fets van passar aquest diumenge al migdia arran d'una baralla en un habitatge. La policia va rebre l'avís que hi havia hagut una disputa entre tres persones i que una d'elles havia apunyalat l'altra parella. Els Mossos van arrestar l'agressor, que ara ingressarà a presó provisional, comunicada i sense fiança. La causa està oberta per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa.

Una dona, en estat crític després de ser apunyalada a Sant Feliu de Guíxols Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a dos quarts d'una de la tarda que al carrer Pirineus hi havia dues persones ferides per arma blanca. Quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc, van localitzar les víctimes esteses a terra i una tercera persona que de manera espontània va dir als policies "he estat jo. Fills de puta. Mireu el que ha fet per culpa vostra. Ho teníeu merescut". Els agents van detenir immediatament el sospitós mentre el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) traslladava el matrimoni ferit a l'hospital Trueta de Girona. Fonts properes al cas consultades per l'ACN indiquen que entre l'agressor i la parella hi havia mala relació veïnal amb múltiples denúncies creuades. En aquest moment de la investigació, els indicis apunten que l'atacant va esperar el matrimoni armat amb dos ganivets i els va atacar a ple dia i enmig del carrer. Va assestar cinc ganivetades a l'home i tres a la dona. La dona va ingressar a l'UCI en estat crític. Segons fonts hospitalàries, evoluciona favorablement i aquest dimarts ja l'han traslladat a planta. L'home també continua hospitalitzat. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols. Atenent a la petició del fiscal Víctor Pillado, el jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa.