Una quarantena de persones han passejat aquest dissabte pels voltants de l'abocador de Vacamorta a Cruïlles (Baix Emporda). Ho han fet per poder observar les quatre basses que encara queden que el Govern s'ha compromès a restaurar i incloure dins del pla de zones humides de Catalunya. Els ecologistes, però, també han aprofitat per visitar altres basses que es "van enterrar il·legalment". La portaveu de la plataforma contrària a l'abocador de Vacamorta, Montse Tena, ha revindicat que el que pretenen és la recuperació de les tretze basses que hi havia el 1998, a més de tornar a incloure-les a l'inventari de les zones humides de Catalunya.

Els passejants han estat prop de dues hores fent el recorregut al voltant de l'abocador, del qual hi ha una sentència ferma de tancament i buidatge. En aquest sentit, Tena reconeix que l'actual Govern "sí que està fent passes endavant", però demana "més celeritat" en el procés de retirar els residus. A la passejada també hi ha assistit l'actual director de l'Agència Catalana de Residus, Isaac Peraire, a més d'alguns diputats del Parlament per la demarcació de Girona. Tena ha assenyalat que la conservació de les basses és "clau" i reconeix que el fet que l'actual Govern s'hagi compromès a dur-ho a terme "els tranquil·litza". I és que a banda de les quatre zones humides al voltant de l'abocador que encara queden, caldria recuperar també les que van quedar enterrades i que es troben entre Corçà i Cruïlles.