La Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) recrimina al Govern que no garanteixi el compliment dels terminis del buidatge de l'abocador de Vacamorta. Segons la plataforma, el fet que la Generalitat deixi d'ingressar els cànons per la gestió de residus és "una excusa" per incomplir la sentència judicial. Per això els ecologistes han demanat que el Govern "busqui els diners a on sigui" per complir amb els terminis establerts. Per altra banda, la PAAC es mostra contrària a incinerar els residus que s'extrauran de l'antic abocador perquè també generarà contaminació. Per això demanen que s'estudiïn alternatives.

El govern català diu ara que el buidatge de Vacamorta perilla Aquest dijous el Govern anunciava que el buidatge de Vacamorta podria retardar-se per la falta d'ingressos que tindrà l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) a causa de la nova normativa estatal sobre els cànons de gestió de residus. En aquest sentit, la Generalitat anunciava que es compliria amb la sentència però possiblement no es faria dins del calendari acordat per la falta de recursos. Ara, la PAAC critica que el Govern busqui "una excusa" per retardar encara més el compliment de les sentències del 2002, 2014 i 2017 en què s'obligava la Generalitat a buidar l'antic abocador i restaurar el paratge com a zona humida. En aquest sentit, la plataforma exigeix al Govern que busqui el finançament necessari per executar el pla de buidatge. Per altra banda, la PAAC es mostra contrària als anuncis d'una empresa que ha apostat per incinerar els residus que s'extreguin de la planta. Segons la plataforma, aquesta empresa privada pretén instal·lar una incineradora a la zona que implicaria contaminar amb gasos la zona. Per això reclamen que s'estudiïn alternatives en funció de les conseqüències ambientals i de salut per extreure els residus que hi ha a l'antic abocador.