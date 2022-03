La Mancomunitat Intermunicipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, que fins ara gestionava l’aigua potable a aquests municipis, s’ha dissolt i la gestió passarà ara a mans del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. Es tracta d’una decisió que s’ha treballat al llarg dels últims dos anys i que ha comptat amb l’oposició del PSC. Segons el seu portaveu a Palafrugell, Juli Fernández, aquest canvi de gestió comportarà una «pèrdua de capacitat de decisió i un increment dels preus de l’aigua, amb tota seguretat».

La Mancomunitat es va crear l’any 1965 de la mà dels ajuntaments de Palafrugell, Begur i Regencós, ja que cap d’ells podia assumir el subministrament d’aigua potable de forma individual. Més endavant s’hi van adherir també els municipis de Pals i Torrent. Segons recorda Fernández, la voluntat inicial era que aquest organisme s’encarregués dels serveis públics d’aigua i escombraries, però finalment només va acabar gestionant l’aigua.

Motius econòmics

Ara, però, els responsables de la Mancomunitat han decidit dissoldre-la bàsicament per motius econòmics, ja que l’any 2019 es va incomplir el criteri pressupostari de la regla de la despesa. Ja en aquell moment, el Pla Econòmic i Financer de l’organisme indicava que l’únic escenari possible, per als anys 2020 i 2021, era que la Mancomunitat s’acabés dissolet i se cedissin les instal·lacions al Consorci «a canvi d’un preu just». Tenint en compte, a més, que tots els membres de la Mancomunitat també formaven part del Consorci, l’equip tècnic no aconsellava mantenir aquesta «dualitat» perquè, de tota manera, el Consorci disposa de més mitjans materials i personals.

Els regidors del PSC a Palafrugell, Begur i Pals, tanmateix, van fer un vot en contra en l’assemblea de regidors. I ho van argumentar amb criteris «polítics, estratègics i de gestió del servei públic de l’aigua».

En primer lloc, Fernández es va queixar de la manca d’informació als regidors i va subratllar que la decisió s’havia pres en base a dades econòmiques de l’any 2019, però que no s’havia donat cap informació sober la liquidació pressupostària dels exercicis de 2020 i 2021.

Menys capacitat de decisió

Per al portaveu socialista, la decisió de dissoldre la Mancomunitat és «molt important en termes estratègics i de model de gestió dels serveis públics», en un moment de fort debat sobre la possibilitat de municipalitzar determinats serveis. A més, Fernández també adverteix que la dissolució i liquidació de la Mancomunitat, així com el traspàs de la gestió al Consorci de la Costa Brava, comportarà una «pèrdua de capacitat de decisió» i un increment dels preus de l’aigua «amb tota seguretat».