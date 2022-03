SOS Costa Brava anuncia que presentarà un recurs en cas que l'Ajuntament de Palamós concedeixi la llicència d'obres per fer el tercer edifici a la Pineda d'en Gori. De fet, el promotor ja ha demanat el permís i ara ha de ser el consistori qui decideixi si li atorga o no. Des de l'entitat recorden que ja es va tirar enrere la llicència la primera vegada que es va demanar gràcies al recurs que SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori van presentar contra l'aval del Govern al projecte. La membre de SOS Costa Brava, Zeta Figa, assenyala que estan "més que convençuts" que aquest tercer edifici afecta el Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) Cala S'Alguer. "Aquest edifici es veurà per terra, mar i aire", assenyala Figa.

El promotor va entrar la sol·licitud per poder edificar el tercer bloc d'apartaments el passat 4 de febrer. Ara està pendent d'obtenir els informes favorables necessaris perquè l'Ajuntament de Palamós doni llum verda a començar les obres. SOS Costa Brava espera, però, que el Departament de Cultura no avali el projecte com sí va fer inicialment i faci cas al recurs que les entitats ecologistes van presentar i que consideren que l'afectació visual "és evident" ja que es troba "encara més a prop del mar" que els altres dos blocs d'apartaments. Figa considera que Cultura "ha de tenir en compte" que si tira endavant el projecte afectarà "tot l'entorn del BCIN" tal i com esgrimien en el primer recurs. "Ara nosaltres no podem fer res perquè ha de seguir tot el procediment, però si finalment els hi donen serà el moment d'impugnar-ho", ha remarcat. Esperen una victòria dels altres dos Des de SOS Costa Brava esperen que una resolució judicial a favor en els altres dos edificis els serveixi per tenir més arguments per intentar evitar que es doni la llicència en el tercer. "Si tenim alguna cosa a guanyar en el contenciós dels dos primers, serà més fàcil perquè la causa és gairebé la mateixa", remarca Figa. A més, la membre de SOS Costa Brava assenyala que aquest tercer bloc encara està més a prop del mar i deixa "arraconades" les barraques de Cala S'Alguer. "El que volen fer és una bestiesa en un lloc tan bonic com aquest", conclou.