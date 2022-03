El nou hospital comarcal de Palamós es construirà al costat de la C-31

El nou hospital comarcal del Baix Empordà es construirà al barri palamosí d’Es Pla, en un terreny triangular ubicat al costat de la carretera C-31. Per ara, i segons ha pogut saber aquest diari, les parts implicades (Ajuntament de Palamós, Hospital de Palamós i Generalitat de Catalunya) hi estarien d’acord i només restaria formalitzar-ho amb el Servei Català de la Salut. Tot i que l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós ja ha elaborat uns plànols de com quedaria el nou hospital, el consistori manté que no és la ubicació definitiva perquè, assegura, «hi ha altres opcions sobre la taula».

El terreny, situat al costat de la C-31, disposa d’una superfície superior als 50.000 metres quadrats. De moment, els planells inicials proposats per urbanisme projecten construir-hi al centre un edifici sanitari de dues plantes rectangulars unides entre si per un angle d’uns 45 graus. I, tot i que encara no s’ha determinat com es repetiria l’espai que s’adequarà a les necessitats sanitàries, es treballa amb la idea que l’equipament tingui entre dos i tres pisos d’alçada i que les sales siguin diàfanes. El projecte inicial també preveu destinar a aparcaments l’àrea més pròxima a les cases del barri d’Es Pla, ubicada a la part nord-est del terreny, i habilitar un accés des d’una rotonda pròxima. L’actual, al límit de capacitat La construcció d’un nou hospital és una necessitat que Palamós arrossega des de fa temps perquè l’actual ha arribat al límit de la seva capacitat i no admet més ampliacions. Inaugurat el 1986 al carrer Hospital número 36 dins del nucli urbà del municipi, s’ha anat ampliant i modernitzant al llarg tots aquests anys per adaptar-lo a les necessitats de cada moment. Una de les opcions que s’havien contemplat per poder mantenir l’edifici actual era l’adquisició de la caserna de la Guàrdia Civil, que es troba annexa a les instal·lacions sanitàries. La idea era ampliar l’equipament comptant amb els metres quadrats de més que ofereix aquest immoble. Tanmateix, l’alcalde Lluís Puig, que també és Patró de la Fundació de l’hospital de Palamós, va assegurar fa uns mesos que es descartava aquesta opció perquè es requereix «fer un centre totalment nou» adaptat a les necessitats actuals. A banda, una de les prioritats de Palamós és no moure’l del municipi per mantenir l’activitat econòmica que genera el centre assistencial amb un volum de treballadors que supera el miler. S’han duplicat els pacients L’hospital de Palamós, de forma conjunta amb els Serveis Integrats del Baix Empordà (dels quals també formen part els Centres d’Atenció Primària de la Bisbal, Palafrugell, Palamós i Torroella a més dels consultoris municipals), atén actualment uns 133.000 pacients; mentre que fa tres dècades n’atenia 60.000. I el nombre de pacients augmenta notòriament quan arriba l’estiu. Per aquest motiu, un dels objectius de la nova ubicació, segons havia detallat l’alcalde anteriorment, és aixecar el nou equipament sanitari en uns terrenys que permetin ampliar-lo encara més, si fes falta. El terreny proposat compliria aquest requisit perquè té molt espai sense construir al voltant. Amb tot, la construcció del nou equipament mèdic serà un procés llarg. De fet, com ja ha detallat l’alcalde en múltiples entrevistes, es calcula que el nou hospital comarcal de Palamós no serà una realitat fins d’aquí a una dècada.