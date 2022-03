Els Mossos d'Esquadra investiguen dos fets que han tingut lloc aquesta matinada de dilluns al polígon de Vall-llobrega.

D'entrada, els lladres han entrat a una empresa d'impressió digital fent-hi un butró. Posteriorment, han robat una furgoneta d'aquesta companyia i l'han encastat a la nau del costat.

L'empresa del costat és una grow shop, és a dir, una botiga on es pot comprar material per mantenir cultius de cànnabis.

Aquesta empresa ha patit danys arran de l'encastament del vehicle però d'entrada, s'apunta que no hi haurien pogut accedir. Després, els lladres han fugit sense aconseguir el botí desitjat. En aquest tipus de locals venen tota mena de maquinària, adobs i d'altres estris per mantenir cultius.

Els Mossos de la Bisbal investiguen el cas i de moment, no han rebut denúncia de l'empresa que ha patit l'encastament.

Els dos fets s'han produït entre les onze de la nit i les set del matí, en el cas de l'empresa on han robat la furgoneta no hi haurien sostret res més. En cap dels dos casos ha sonat l'alarma de les empreses.

Aquest dilluns s'ha desplaçat a lloc la policia científica que busca pistes i vestigis per localitzar els lladres del robatori amb força i de la temptativa.

Aquests dos robatoris han tingut lloc en dues empreses que estan a tocar de l'autovia, una via ràpida que haurà permès una fugida ràpida als lladres.