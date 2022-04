El pont d'entrada a Torrella de Montgrí (Baix Empordà) ha reviscut les cues habituals que hi ha durant els mesos d'estiu aquest dilluns al matí. El motiu és que una empresa que estava pintant les baranes fa unes setmanes ha decidit tornar-hi aquest matí i per fer-ho ha posat un semàfor de pas alternatiu, fet que generava importants retencions. Les cues s'han produït entre deu i onze del matí, ja que l'Ajuntament de Torroella ha ordenat aturar els treballs de manteniment de seguida. L'empresa, que no havia notificat que tornaria a pintar les baranes aquest dilluns, ha desmuntat el semàfor i han acordat que tornaran quan s'acabi la Setmana Santa per evitar retencions a un dels principals accessos del municipi.

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí havia demanat feia temps a la Generalitat que es repintessin les baranes del pont sobre el Ter que hi ha a l'entrada del municipi, perquè amb el temps la pintura havia saltat. Després que el Govern autoritzés els treballs, fa unes setmanes l'empresa subcontractada va anar fins al municipi per començar a pintar les baranes. Per fer-ho, va instal·lar un semàfor que donava pas alternatiu als cotxes, amb l'objectiu de donar més seguretat als treballadors. A causa del mal temps, però, l'empresa va decidir aturar els treballs i va comunicar que tornaria més endavant. Aquest dilluns al matí, els treballadors han arribat a Torroella de Montgrí amb la intenció de tornar a pintar el pont. El problema és que no ho havien notificat ni a l'Ajuntament ni a la Direcció General de Carreteres.

Sobre un quart d'onze del matí, el pont del Ter, un dels principals accessos que té el municipi, ha quedat amb només un carril obert, que es donava pas alternatiu amb el semàfor que l'empresa havia instal·lat. L'alcalde del municipi, Jordi Colomí, ha explicat que a causa del semàfor s'han generat «cues com a l'estiu», que és quan hi ha més aglomeració de cotxes que intenten entrar a Torroella de Montgrí per anar a l'Estartit. De seguida que l'Ajuntament ha tingut constància d'aquestes obres, l'alcalde ha parlat amb el cap de servei de carreteres i ha demanat que s'aturessin les obres. Colomí ha remarcat que des del Govern no tenien constància d'aquests treballs i per això han acordat, de seguida, que les obres de manteniment quedarien aturades durant la Setmana Santa per no generar més problemes de circulació. L'alcalde ha destacat que el pont només ha quedat restringit durant una hora i agraeix la comprensió del Govern per paralitzar les obres durant les vacances de Setmana Santa.