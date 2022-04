El Festival d’Art i Llum, Lumlab, de Sant Feliu de Guíxols està tenint un gran èxit de participació i fins a 800 persones han passat diàriament per cadascun dels dotze espais on tenen lloc espectacles visuals fins demà.

Una làmpada gegant sobre la platja, acció al turó del Salvament, diverses activitats a la Rambla i espectacles en espais com la capella de l’antic hospital amb una peculiar composició escultòrica, o una experiència amb llum i la xocolata, són algunes de les propostes que es poden veure. S’han portat a terme també activitats pensades per a las més petits.

L’arrancada va ser dijous amb la dotzena d’espectacles de llum de diferents artistes de renom internacional.

La proposta inaugural va ser l’encesa de tots els elements lumínics, acompanyat amb una cinquantena d’embarcacions a la badia que venien del Club Nàutic i de l’entitat Llop de Mar, junt amb l’associació Fortim. Centenars de persones es van aplegar a la badia de Sant Feliu per contemplar aquest espectacle de llum.

L’afluència de visitants no ha decaigut i diàriament centenars d e persones s’han apropat als espectacles que s’il·luminen en una proposta per oferir oci, cultura i atraure visitants per aquesta Setmana Santa.

El festival es tancarà demà. Hi ha dos horaris diferenciats. El primer de cinc a nou del vespre amb espectacles en espais interiors.

A partir de les nou del vespre i fins la una de matinada són els carrers, la platja, el passeig del Mar, els que prenen vida i la llum transforma radicalment l’entorn.

La proposta ha tingut en compte la proximitat entre els diferents espais. Això permet als visitants, donat que no estan molt lluny un de l’altre, poder recórrer els dotze punts d’espectacles el mateix dia.

L’hora de cada proposta es pot consultar al web. Entre els espectacles, per exemple, de nou del vespre fins a la una de la matinada, es pot visitar a la plaça del Mercat, «Xocolata amb Llum», de Jordi Canudas Studio. Es tracta d’una performativa en la que la llum actua, en directe, per fondre xocolata tot convidant al públic a degustar-la durant l’esdeveniment.

Olorar i degustar

Una instal·lació a l’interior d’un espai on quatre focus de llum fondran 24 rajoles gegants de xocolata i projectaran les ombres de la xocolata fonent-se cap a l’exterior.

El públic ha pogut entrar en aquest espai immersiu per poder olorar i veure l’acció de la llum fonent la xocolata i degustar-ne el resultat.

El públic s’ha bolcat en aquesta i altres propostes que els han convidat a la interacció.

L’activitat de Sant Feliu de Guíxols ha estat una de les més que s’han organitzat aquesta Setmana Santa marcada pel retorn del turisme i la normalitat.