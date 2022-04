La secció tercera de l'Audiència de Girona ha pactat 2 anys de presó per un veí de Mataró que es va quedar més de 15.400 euros de l'empresa on treballava. El cas data del 2008, i es tracta d'una apropiació indeguda continuada que ha estat a punt de prescriure perquè l'acusat va fugir de la justícia i va ser declarat en rebel·lia. De fet, el van enxampar just un mes abans que prescrivís, i finalment ha estat condemnat.

Els fets són del 2008, quan l'acusat treballava com a cap de zona del Baix Empordà d'una empresa de formigó amb seu a Mont-ras. La seva tasca era cobrar les factures dels clients de la zona, i havia d'ingressar els diners al número de compte de l'empresa en un termini d'entre 24 a 48 hores. Tal com ha admès l'acusat a la sala de vistes, entre els mesos de juliol i agost de 2008 va quedar-se més de 15.400 euros procedents de diverses factures de clients de quantitats d'entre 400 i 6.500 euros que havia d'ingressar l'empresa. També es va quedar un distanciòmetre de l'empresa. Un cop denunciat, el processat va retornar dos dels xecs per valor de 7.364 euros.

L'advocat fa tard

El cas havia de jutjar-se avui, però l'advocat ha arribat dues hores tard, fet que ha motivat que el tribunal decidís suspendre el judici per evitar fer esperar els testimonis. L'única opció era jugar-ho tot a la via d'un possible pacte o tornar a assenyalar el judici. L'acord, però, ha estat possible.

Inicialment, la fiscal li demanava 4 anys de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda i una multa de 4.500 euros, però gràcies a la conformitat li ha rebaixat la petició a 2 anys, una proposta que l'acusat ha acceptat. No haurà d'entrar a la presó si no comet cap delicte durant els pròxims 3 anys, i haurà de pagar a l'empresa els 7.180 euros que es va quedar i que encara no ha retornat.