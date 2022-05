La Bisbal d’Empordà oferirà a partir d’aquest octubre nou avantatges més al municipi coincidint amb l’estrena del Carnet Jove Local. Com 21 municipis catalans més, la Bisbal ha signat un acord amb l’Agència Catalana de la Joventut per oferir «avantatges de qualitat i proximitat» per al jovent de la Bisbal. L’alcalde, Enric Marquès, va explicar que el nou Carnet Jove de la Bisbal «servirà per apropar les persones joves als comerços locals i potenciar l’ús del carnet en el seu dia a dia». Com a novetat, el Carnet Jove de la Bisbal d’Empordà tindrà un format digital i es podrà fer servir directament des de l’app mòbil del Carnet Jove. Actualment, al municipi 732 joves d’entre 12 i 30 anys disposen d’aquest carnet.