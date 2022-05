La Policia Nacional ha detingut una dona a Palamós amb múltiples antecedents policials per delictes contra el patrimoni com a presumpta autora d'un total de tres delictes de furt i un delicte de robatori amb violència, tots ells comesos a ciutadans estrangers a la localitat de Marbella (Màlaga).

Les víctimes eren enganyades amb el mètode de l'"abraçada o furt afectuós" per sostreure'ls rellotges d'alta gamma, amb un valor total de 115.200 euros, segons ha informat el cos policial en un comunicat, que ha afegit que la lladre no dubtava a utilitzar la violència si les víctimes s'adonaven de la sostracció.

Aquest mètode consisteix a iniciar conversa amb la víctima amb qualsevol excusa, per a continuació presumptament establir algun tipus de contacte físic, com una encaixada de mans o una abraçada i, aprofitant aquest contacte, sostreure els objectes de valor de manera sígilosa.

Les joies sostretes a la localitat de Marbella es corresponen amb diversos rellotges d'alta gamma, valorats alguns d'ells en més de 90.000 euros. La detinguda va ser identificada per la Policia Local de Palamós en el transcurs d'una infracció administrativa per l'estacionament d'un vehicle, constant-li una requisitòria policial per la Policia Nacional pels fets exposats.

Per aquest motiu, es va procedir a la seva detenció com a presumpta autora de tres delictes de furt i un robatori amb violència, passant a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la Bisbal d'Emporda, qui va decretar la seva llibertat provisional establint mesures cautelars.