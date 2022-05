El grup municipal d’ERC a Sant Feliu de Guíxols ha presentat al·legacions al projecte de reurbanització del carrer Juli Garreta, aprovat en sessió ordinària de Ple el passat mes de març. En concret, demanen que, a part d’ampliar les voreres, s’hi habiliti també un carril bici. Segons expliquen en un comunicat, «estem convençuts que cal incorporar un carril bici a l’única via que pot servir d’enllaç per la mobilitat sostenible entre la part alta de la ciutat i el front de mar». A més, asseguren que «és del tot necessari, i més, si ho englobem en un projecte ambiciós de mobilitat que cal desplegar a la ciutat en els anys vinents» fent al·lusió a l’Agenda 2030 en què tots els municipis hauran d’assolir objectius de mobilitat sostenible per reduir les emissions.