Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat diumenge a dos homes com a presumptes autors d'un delicte de furt a establiment comercial per sostreure centenars de productes d'un supermercat a Palafrugell.

Els fets van tenir lloc al migdia del diumenge 22 de maig, quan una patrulla de paisà, que feia tasques preventives de robatoris en establiments comercials, va veure un cotxe que estacionava a l'aparcament soterrat d'un supermercat a la plaça d'Europa del municipi baix-empordanès. Els ocupants van aparcar a la part més allunyada de l'entrada i menys il·luminada i entraven i sortien del supermercat i introduïen productes al vehicle sense cistella ni bossa de la compra.

Al cap de mitja hora, el vehicle va abandonar la zona i els Mossos van aturar-lo per identificar els ocupants.

Al maleter hi van trobar una gran quantitat de productes sense coherència, que descartava la possibilitat que fos una compra habitual. En ser preguntats pel justificant de compra, els homes no van poder oferir als agents cap prova que haguessin pagat els productes. Amb aquests indicis, els agents van procedir a detenir els dos ocupants del vehicle com a presumptes autors d'un delicte de furt.

Entre els productes sostres hi havia cremes solars, xocolata i càpsules de cafè, que van ser retornats a l'establiment. En total, estaven valorats en 1.816 euros-.

Els detinguts, un d’ells amb nombrosos antecedents per fets similars, van passar el dia 23 de maig a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d’Empordà, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.